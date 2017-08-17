Социальная политика
Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: ВЦИОМ изучит дружбу народов

Роснац выслушает советы по предупреждению межнациональных конфликтов

Два социологических исследования по этой теме заказано ВЦИОМу

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) заказало два социологических исследования по межнациональным отношениям, в обоих конкурсах победил ВЦИОМ. За 4 млн руб. он изучит ситуацию в Северной Осетии и Ингушетии, чтобы выявить мотивации социальных и национальных групп, «показать границы компромиссов» и предложить дорожные карты по предотвращению конфликтов. Второй мониторинг – на сумму 5 млн руб. должен помочь принятию управленческих решений, направленных на укрепление единства российской нации, и раннему предупреждению национальных и религиозных конфликтов; предполагается опрос 850 экспертов во всех регионах.

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