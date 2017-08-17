Роснац выслушает советы по предупреждению межнациональных конфликтов

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ВЦИОМ изучит дружбу народов Евгений Разумный / Ведомости

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) заказало два социологических исследования по межнациональным отношениям, в обоих конкурсах победил ВЦИОМ. За 4 млн руб. он изучит ситуацию в Северной Осетии и Ингушетии, чтобы выявить мотивации социальных и национальных групп, «показать границы компромиссов» и предложить дорожные карты по предотвращению конфликтов. Второй мониторинг – на сумму 5 млн руб. должен помочь принятию управленческих решений, направленных на укрепление единства российской нации, и раннему предупреждению национальных и религиозных конфликтов; предполагается опрос 850 экспертов во всех регионах.