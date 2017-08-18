Расходы на дорожную безопасность недостаточно прозрачны
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Бюджетные средства на повышение безопасности дорожного движения (БДД) расходуются в регионах бессистемно, выяснили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). «На региональном уровне не сложилось единого понимания, в какие госпрограммы следует включать мероприятия по БДД. В результате невозможно оценить ни эффективность от их проведения, ни эффективность расходования бюджетных средств», – поясняет директор центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков. Так, в 39 регионах подпрограмма по БДД включена в программу по развитию дорожного хозяйства или транспортной инфраструктуры, а в 32 регионах – в программу по противодействию правонарушениям или безопасности в целом, отмечают эксперты. «Отсутствует единое понимание БДД, что не позволяет выделять определенные мероприятия. Возникает справедливый вопрос: возможно ли в принципе проведение независимого общественного контроля за расходованием средств на БДД?» – говорит Рожков, предлагая создать единый методический документ по разработке таких программ для всех регионов.
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