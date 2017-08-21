Минюст начал борьбу с мобильниками в тюрьмах и сизо

Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Минюст против мобильников

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Минюст против мобильников Д. Гришкин / Ведомости

Минюст решил ужесточить ответственность за передачу и попытку передачи запрещенных предметов заключенным колоний и сизо. Ужесточение коснется адвокатов и сотрудников ФСИН – штрафы для них могут быть увеличены в 10 раз, следует из проекта поправок в КоАП, опубликованного на портале раскрытия информации.