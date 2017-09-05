Рамзан Кадыров готов оспорить внешнюю политику России
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В Грозном в понедельник прошел митинг «против убийств мусульман рохинджа» в Мьянме, собравший, по данным МВД по Чечне, 1,1 млн человек. По итогам митинга была принята резолюция к президенту, в которой Владимира Путина попросили «употребить весь ваш авторитет и влияние в мире, чтобы остановить геноцид мусульман – рохинджа в Мьянме». В ролике, выложенном на YouTube, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступит против позиции России, если она поддержит власти Мьянмы: «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, – я против позиции России. Потому что у меня свое видение, своя позиция». В воскресенье у посольства Мьянмы в Москве прошла крупная несанкционированная акция мусульман, в понедельник у посольства, по сообщению полиции, было задержано около 20 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о словах Кадырова: «Я хотел бы сначала [с ними] ознакомиться, а потом уже каким-то образом давать оценку» – и сообщил, что на встрече в Китае с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси лидеры выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме и осудили насилие в этой стране, в том числе против мусульман.
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