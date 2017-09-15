КС изучит правомерность пересылки конфиденциальной информации электронной почтой

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Он переслал с корпоративного адреса на свою личную почту, зарегистрированную на Mail.ru, документы, содержавшие конфиденциальную информацию Максим Стулов / Ведомости

Конституционный суд проверит на следующей неделе нормы закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые приравнивают пересылку информации на внешний электронный адрес к ее разглашению. Поводом для проверки стала жалоба бывшего директора департамента по договорно-правовой работе ЗАО «Стройтрансгаз» Александра Сушкова. Он переслал с корпоративного адреса на свою личную почту, зарегистрированную на Mail.ru, документы, содержавшие конфиденциальную информацию, охраняемую законом о персональных данных: паспортные данные и адреса коллег. Работодатель расценил это как грубое нарушение трудовых обязанностей и разглашение охраняемой законом информации, и Сушкова уволили. Он обжаловал увольнение в суде, но тот встал на сторону работодателя. При этом Савеловский районный суд ссылался на положения пользовательского соглашения с оператором связи, которое позволяло тому как ограничить, так и разрешить доступ к информации в электронных почтовых ящиках. Суд в полном соответствии с законом «Об информации» решил, что почтовый оператор стал обладателем информации, размещенной Сушковым на внешнем электронном адресе. Мосгорсуд это решение поддержал, а в Верховном суде не нашли оснований для вмешательства в этот спор.

Однако Сушков убежден, что в таком толковании спорная норма закона противоречит Конституции, гарантирующей россиянам право на тайну переписки. Такая тайна может быть ограничена только судом, напоминает он. По закону о коммерческой тайне, чтобы считаться «обладателем информации», мало иметь возможность открывать или ограничивать к ней доступ, нужно еще являться ее законным владельцем. Однако в примененной к нему трактовке закон предоставляет операторам связи практически неограниченные права на обращение с данными, которые находятся на их серверах.

Действия заявителя трудно квалифицировать как разглашение информации, соглашается адвокат Иван Павлов. Для этого, по мнению Павлова, информация должна была стать известной третьему лицу. Все-таки следует провести грань между этим и возможностью технического доступа, говорит он.