Народный фронт углубился в проблемы школ и поликлиник
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Система независимой оценки качества (НОК) социальных услуг оказалась формальной и неработающей, считает Общероссийский народный фронт (ОНФ). В состав трети общественных советов, которые оценивают работу учреждений культуры, здравоохранения, образования и соцобслуживания, входят представители этих учреждений, подсчитали общественники. Из 60 000 организаций, прошедших НОК, половина не получила рекомендаций, а там, где они есть, 40% написаны под копирку. Мониторинг ОНФ показал, что в общественных советах работают либо руководители оцениваемых учреждений, либо сотрудники, получающие такую нагрузку от начальства. Правительственный законопроект о НОК, который во вторник рассмотрит комитет Госдумы по соцполитике, не решит всех проблем, считают в ОНФ (см. врез).
Введенная в 2014 г. система НОК «нужна, чтобы люди понимали, какая школа лучше и где профессиональнее врачи, но нынешние механизмы плохо работают», объясняет сотрудник Центра анализа деятельности органов исполнительной власти ВШЭ Наталья Дмитриева. Для оценки качества услуг разработаны специальные опросники, но они оказались формальными и мало кто о них знает, говорит эксперт. Для общественных советов правовое регулирование разработано на федеральном уровне, а на региональном и муниципальном его нет и чиновники выбирают в советы или других чиновников, или сотрудников бюджетных организаций, добавляет Дмитриева.
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