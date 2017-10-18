Как съезд компартии Китая повлияет на международные отношения
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Открывающийся в среду XIX съезд компартии Китая (КПК) примет ключевые решения для расстановки сил во властной системе: за закрытыми дверями 2287 делегатов выберут новый состав ЦК, политбюро и его постоянного комитета. Нынешний председатель КНР Си Цзиньпин был утвержден на предыдущем съезде, в 2012 г., до этого руководители страны регулярно менялись раз в 10 лет, но все больше признаков указывает на то, что Китай движется от модели коллективного управления к сосредоточению власти в одних руках. Нынешний съезд может дать Си полномочия, сравнимые разве что с временами Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, которые оставались ключевыми фигурами китайской политики до самой смерти. На международной арене Си продолжит отстаивать территориальные претензии КНР, расширять военную активность и продолжать стратегию «Один пояс – один путь», направленную на развитие торговых, транспортных и экономических коридоров Евразии. Администрация США, в свою очередь, надеется на активное содействие Пекина в решении корейской проблемы: президент Дональд Трамп планирует посетить Китай в рамках азиатского турне в начале ноября.
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