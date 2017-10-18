Политика
Платный
Нина Ильина
Международная жизнь
Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: Стабильность по-китайски

Как съезд компартии Китая повлияет на международные отношения

Военное измерение внешней политики КНР может усилиться, но России ничего не грозит

Открывающийся в среду XIX съезд компартии Китая (КПК) примет ключевые решения для расстановки сил во властной системе: за закрытыми дверями 2287 делегатов выберут новый состав ЦК, политбюро и его постоянного комитета. Нынешний председатель КНР Си Цзиньпин был утвержден на предыдущем съезде, в 2012 г., до этого руководители страны регулярно менялись раз в 10 лет, но все больше признаков указывает на то, что Китай движется от модели коллективного управления к сосредоточению власти в одних руках. Нынешний съезд может дать Си полномочия, сравнимые разве что с временами Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, которые оставались ключевыми фигурами китайской политики до самой смерти. На международной арене Си продолжит отстаивать территориальные претензии КНР, расширять военную активность и продолжать стратегию «Один пояс – один путь», направленную на развитие торговых, транспортных и экономических коридоров Евразии. Администрация США, в свою очередь, надеется на активное содействие Пекина в решении корейской проблемы: президент Дональд Трамп планирует посетить Китай в рамках азиатского турне в начале ноября.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике