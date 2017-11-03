Как азиатское турне Трампа скажется на судьбе Тайваня
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В пятницу начинается азиатское турне Дональда Трампа – самая длинная поездка президента США за всю историю (она продлится до 14 ноября). Он побывает в Японии, Южной Корее, Китае, Вьетнаме и на форуме АТЭС на Филиппинах. Посещение Тайваня программой не предусмотрено, но на этом острове, судьба которого во многом зависит от политики Пекина и Вашингтона, за поездкой Трампа будут следить с особым вниманием.
Тайвань и Китай
Отношения между двумя Китаями становятся особенно напряженными, когда к власти на острове приходит выступающая за суверенитет Демократическая прогрессивная партия (ДПП). Сейчас как раз такой период – в январе 2016 г. выборы президента выиграла Цай Инвэнь, призывавшая остановить дрейф в сторону Пекина и увеличить расходы на оборону.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}