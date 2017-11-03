Как азиатское турне Трампа скажется на судьбе Тайваня

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В декабре 2016 г. Трамп принял звонок с поздравлениями от президента Инвэнь, что стало первым за несколько десятилетий прямым контактом между лидерами США и Тайваня Chiang Ying-ying / AP

В пятницу начинается азиатское турне Дональда Трампа – самая длинная поездка президента США за всю историю (она продлится до 14 ноября). Он побывает в Японии, Южной Корее, Китае, Вьетнаме и на форуме АТЭС на Филиппинах. Посещение Тайваня программой не предусмотрено, но на этом острове, судьба которого во многом зависит от политики Пекина и Вашингтона, за поездкой Трампа будут следить с особым вниманием.

Тайвань и Китай

Отношения между двумя Китаями становятся особенно напряженными, когда к власти на острове приходит выступающая за суверенитет Демократическая прогрессивная партия (ДПП). Сейчас как раз такой период – в январе 2016 г. выборы президента выиграла Цай Инвэнь, призывавшая остановить дрейф в сторону Пекина и увеличить расходы на оборону.