Политика
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Нина Ильина
Международная жизнь
Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: Остров двойного назначения

Как азиатское турне Трампа скажется на судьбе Тайваня

И почему жители «второго Китая» не спешат воссоединяться с первым

В пятницу начинается азиатское турне Дональда Трампа – самая длинная поездка президента США за всю историю (она продлится до 14 ноября). Он побывает в Японии, Южной Корее, Китае, Вьетнаме и на форуме АТЭС на Филиппинах. Посещение Тайваня программой не предусмотрено, но на этом острове, судьба которого во многом зависит от политики Пекина и Вашингтона, за поездкой Трампа будут следить с особым вниманием.

Тайвань и Китай

Отношения между двумя Китаями становятся особенно напряженными, когда к власти на острове приходит выступающая за суверенитет Демократическая прогрессивная партия (ДПП). Сейчас как раз такой период – в январе 2016 г. выборы президента выиграла Цай Инвэнь, призывавшая остановить дрейф в сторону Пекина и увеличить расходы на оборону.

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