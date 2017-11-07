Политика
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Анастасия Корня
Власть

МИД засекретил доходы своих руководящих сотрудников

Генпрокуратура нарушений в этом не видит

Руководитель центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с призывом привести в соответствие с Конвенцией ООН против коррупции порядок публикации сведений о доходах высокопоставленных сотрудников министерства. По действующим правилам декларации в открытом доступе публикуют только заместители министра и руководители бюджетных учреждений, действующих при МИДе. Около 40 руководителей департаментов, включая и официального представителя МИДа Марию Захарову, отчитываются о доходах непублично, эти данные доступны только работодателю и контрольным органам, но это неправильно, уверены в «Яблоке».

Пресс-служба МИДа переадресовала «Ведомости» к разделу сайта, где опубликован утвержденный в 2014 г. перечень должностей, замещение которых подразумевает публикацию деклараций. Генпрокуратура не рассматривает скрытность МИДа как нарушение: в соответствии с указом президента ведомство самостоятельно определяет перечень чиновников, сведения о доходах которых подлежат публикации, следует из ответа помощника генпрокурора Валерия Волкова на обращение представителя «Яблока». И в соответствии с утвержденным перечнем должность директора департамента не предусматривает обязанности публиковать свои декларации.

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