Наследный принц Саудовской Аравии начал борьбу с коррупцией

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Аресты ясно показывают, что наследный принц не будет терпеть коррупцию, так как она мешает его реформам, считает саудовский политолог Мухаммад Альяхья Nicolas Asfouri/Pool Photo / AP

Более 50 принцев, министров и крупных бизнесменов были задержаны в выходные в Саудовской Аравии в ходе антикоррупционного расследования, сообщает The Wall Street Journal. Правительство не сообщило имена задержанных, по крайней мере некоторые из них находятся в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Среди них есть даже принц Аль-Валид бин Талал, один из богатейших людей мира, утверждают знакомые с ситуацией люди. Ему могут грозить обвинения в отмывании денег и незаконной торговле оружием. Как утверждает правительство, любые активы, приобретенные с помощью коррупции, будут переданы государству.

Антикоррупционный комитет возглавляет 32-летний наследный принц Мухаммад ибн Салман, который стремится реформировать экономику страны и положить конец ее зависимости от экспорта нефти. Он начал антикоррупционную кампанию менее чем через пять месяцев после того, как его отец, король Салман ибн Абдель Азиз аль-Сауда, назначил его наследником престола. По словам близких к королевскому двору людей, в конце 2017 или начале 2018 г. король может отречься от престола.