Олимпийский допинговый скандал

Показ экипировки олимпийской сборной России Фото: Евгений Разумный / Ведомости

Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде 2018 г. в Пхенчхане в составе национальной сборной, но разрешил им участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Это решение многие российские политики и чиновники восприняли как очередной недружественный и политически мотивированный жест в адрес России.

Можно сколько угодно говорить о пристрастности МОКа и WADA, но именно непонимание отечественными функционерами изменившихся правил игры, в том числе резкого снижения толерантности к допингу, породило скандалы с лишением наград российских спортсменов и недоверие к российскому спорту как институту. Поэтому вердикт международной спортивной бюрократии можно назвать сбалансированным: наказаны прежде всего чиновники и государство и уже затем – спортсмены, заподозренные в употреблении допинга.

Но чиновники, вместо того чтобы развивать спортивную науку, позволяющую добиваться высоких достижений без применения запрещенных веществ, и защищать атлетов, привлекая ведущих юристов, предпочитали рассуждать о заговоре.

Многие призывали к бойкоту и требовали того же от спортсменов. Люди, мыслящие в привычных им категориях спорта как продолжения конфликта с остальным миром, обвинили спортсменов (для которых пропуск Олимпиады может означать полный крах карьеры) едва ли не в измене Родине.

В итоге здравый смысл все же возобладал над имитацией военно-спортивного патриотизма, бойкота не будет и атлеты смогут выйти на старт – пусть и под нейтральным флагом.