С иностранным видом на жительство избираться нельзя пожизненно

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Верховный суд отменил регистрацию инициативной группы, созданной в поддержку самовыдвижения петербуржца Александра Чухлебова на выборах президента Евгения Новоженина / РИА Новости

В минувшую пятницу по инициативе ЦИК Верховный суд отменил регистрацию инициативной группы, созданной в поддержку самовыдвижения петербуржца Александра Чухлебова на выборах президента (текст решения есть у «Ведомостей»). Поводом для обращения в суд ЦИК, который перед этим зарегистрировал группу, стала информация МВД о наличии у Чухлебова вида на жительство в Финляндии. Отменить свое собственное решение ЦИК не уполномочен, поэтому комиссии пришлось обращаться в суд.

Представлявший Чухлебова в Верховном суде юрист Михаил Сидоров говорит, что на самом деле вид на жительство был аннулирован по инициативе самого Чухлебова еще в ноябре 2017 г., после того как он решил выдвигаться в президенты, и в ЦИК было представлено соответствующее решение миграционной службы Финляндии. Но комиссия решила, что помимо прочего «критерий непрерывности проживания кандидата в России не соблюден».

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