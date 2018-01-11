Политика
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Анастасия Корня
Безопасность и право
Статья опубликована в № 4484 от 11.01.2018 под заголовком: Пожизненно не кандидат

С иностранным видом на жительство избираться нельзя пожизненно

Даже если документ аннулирован до начала кампании

В минувшую пятницу по инициативе ЦИК Верховный суд отменил регистрацию инициативной группы, созданной в поддержку самовыдвижения петербуржца Александра Чухлебова на выборах президента (текст решения есть у «Ведомостей»). Поводом для обращения в суд ЦИК, который перед этим зарегистрировал группу, стала информация МВД о наличии у Чухлебова вида на жительство в Финляндии. Отменить свое собственное решение ЦИК не уполномочен, поэтому комиссии пришлось обращаться в суд.

Представлявший Чухлебова в Верховном суде юрист Михаил Сидоров говорит, что на самом деле вид на жительство был аннулирован по инициативе самого Чухлебова еще в ноябре 2017 г., после того как он решил выдвигаться в президенты, и в ЦИК было представлено соответствующее решение миграционной службы Финляндии. Но комиссия решила, что помимо прочего «критерий непрерывности проживания кандидата в России не соблюден».

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Комментарии  ()
akouzmenko
08:15 11.01.2018
Либо, наконец, авторам закона просто не пришло в голову, что российский гражданин, получив иностранный вид на жительство, может от него отказаться.
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