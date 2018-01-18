Политика
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Ольга Чуракова
Социальная политика
Статья опубликована в № 4489 от 18.01.2018 под заголовком: Льготы положены и семье

Семья льготников тоже имеет право на льготу

Дума исправила порядок льгот по оплате капремонта пенсионерам и инвалидам

Депутаты всех фракций в среду внесли в Госдуму законопроект, позволяющий компенсировать пожилым собственникам квартир уплату взносов за капремонт. В случае принятия поправок регионы смогут компенсировать 50% этой платы 70-летним и 100% – 80-летним собственникам жилья, проживающим в состоящих из неработающих пенсионеров или инвалидов I и II группы семьях. Сейчас право на такую льготу имеют только одинокие пенсионеры и инвалиды, и часто возникает ситуация, когда пенсионер и инвалид живут совместно и каждый из них имеет право на льготу, но раз их двое, то льгота не действует. По данным Росстата, средний размер пенсий для инвалидов I группы составляет 15 315,4 руб., для инвалидов II группы – 12 479,3 руб.

Правительство дало на законопроект положительное заключение и в случае его принятия появятся основания заложить расходы в федеральном бюджете, объясняет зампред комитета по ЖКХ единоросс Александр Сидякин. «Указанная категория граждан действительно нуждается в особом внимании со стороны государства, так как зарегистрированные в квартире инвалиды зачастую не могут оказать никакой помощи престарелому собственнику такой квартиры», – объясняет Сидякин.

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