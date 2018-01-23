Безопасность и право
Статья опубликована в № 4492 от 23.01.2018 под заголовком: На доверии не экономить

Правительство раскритиковало предложения по оптимизации судопроизводства

Законопроект Верховного суда поддержан при условии существенной доработки

Ограничение договорной подсудности приведет к ограничению прав участников гражданских правоотношений, отказ от обязательного составления мотивированного решения суда может способствовать снижению уровня ответственности судей за принимаемые решения и доверия граждан к судебной системе, а идея обязать участников процесса самостоятельно следить за движением дела не учитывает частых сбоев в работе судебных информационных ресурсов. Об этом говорится в проекте заключения на законопроект Верховного суда, который одобрила в понедельник правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В октябре 2017 г. Верховный суд инициировал большой пакет поправок в процессуальные кодексы. В частности, он предложил ввести юридическую монополию на представительство в судах (выступать в этом качестве смогут только адвокаты и лица, имеющие высшее юридическое образование) и рассматривать в упрощенном порядке дела по гражданским и арбитражным искам о взыскании сумм соответственно до 500 000 руб. и до 1 млн руб. В числе других мер процессуальной экономии – предложения обязать участников процесса самостоятельно рассылать другим участникам документы и следить за движением дел, отменить договорную подсудность, которая приводит к перегрузке столичных судов, и придать официальный характер обзорам судебной практики Верховного суда (упомянутые в них кейсы должны стать основанием для пересмотра других решений, уже вступивших в силу).

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