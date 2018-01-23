Правительство раскритиковало предложения по оптимизации судопроизводства
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Ограничение договорной подсудности приведет к ограничению прав участников гражданских правоотношений, отказ от обязательного составления мотивированного решения суда может способствовать снижению уровня ответственности судей за принимаемые решения и доверия граждан к судебной системе, а идея обязать участников процесса самостоятельно следить за движением дела не учитывает частых сбоев в работе судебных информационных ресурсов. Об этом говорится в проекте заключения на законопроект Верховного суда, который одобрила в понедельник правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
В октябре 2017 г. Верховный суд инициировал большой пакет поправок в процессуальные кодексы. В частности, он предложил ввести юридическую монополию на представительство в судах (выступать в этом качестве смогут только адвокаты и лица, имеющие высшее юридическое образование) и рассматривать в упрощенном порядке дела по гражданским и арбитражным искам о взыскании сумм соответственно до 500 000 руб. и до 1 млн руб. В числе других мер процессуальной экономии – предложения обязать участников процесса самостоятельно рассылать другим участникам документы и следить за движением дел, отменить договорную подсудность, которая приводит к перегрузке столичных судов, и придать официальный характер обзорам судебной практики Верховного суда (упомянутые в них кейсы должны стать основанием для пересмотра других решений, уже вступивших в силу).
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}