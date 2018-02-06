За что чаще всего сажали бизнесменов в 2017 году

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До суда доходит менее 20% возбужденных дел, отмечается в докладе Сергей Коньков/ТАСС

Число уголовных дел, возбужденных против предпринимателей, по-прежнему растет, следует из доклада «Уголовное преследование по экономическим делам – 2017», подготовленного экспертным центром уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. И если повышение порогов ущерба по многим экономическим статьям позволило удержать количество зарегистрированных по ним преступлений на прежнем уровне, то «мошеннические» составы (ст. 159–159.6 УК) по-прежнему демонстрируют рост. При этом до суда доходит менее 20% возбужденных дел, отмечается в докладе. В его основу легли предварительные данные МВД, результаты собственного мониторинга судебной практики и данные ФСИН, говорит советник омбудсмена Леонид Анучин. Традиционно такая аналитика используется при подготовке ежегодного доклада бизнес-омбудсмена президенту, но на этот раз материалы решили сначала вынести на обсуждение экспертного совета при уполномоченном.

Статья 159 УК остается резиновой и охватывает самые разные правонарушения – от бытового мошенничества до хищения госимущества. По ней же (в частности, по ч. 3 и 4 – мошенничество в крупном и особо крупном размере) продолжает регистрироваться большая часть «предпринимательских» преступлений. Но действующая система статистического учета не позволяет выделить бизнесменов из общего числа мошенников, указывают эксперты. Сейчас контроль в ручном режиме ведется бизнес-омбудсменом и Генпрокуратурой, но в аппарате уполномоченного подготовили предложения по совершенствованию учета, они будут направлены в Генпрокуратуру в феврале, обещают авторы.

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