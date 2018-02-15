Путин пообещал новую либерализацию уголовного законодательства

Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что перевести уголовные составы в арбитражные - задача с точки зрения юридической техники просто невыполнимая Виктория Вотоновская / ТАСС

Генпрокуратура должна усилить надзор за следствием, следить за ценами на услуги ЖКХ, оперативно реагировать на сообщения о задержках зарплат и бороться с незаконным уголовным преследованием предпринимателей – такие задачи поставил президент России Владимир Путин в четверг на коллегии Генпрокуратуры. Другой приоритет президента – честные выборы, а еще он поручил прокуратуре усилить надзор за органами следствия на всех уровнях.

«Гражданин, обратившийся за защитой в правоохранительные органы, должен быть уверен, что ему помогут в сложной ситуации, восстановят нарушенные права, справедливость», – объяснил президент прокурорам, а о необходимости защищать права предпринимателей от необоснованного уголовного преследования сказал дважды. Первый раз Путин попросил прокуроров тщательно отслеживать необоснованное вмешательство правоохранительных органов в деятельность бизнеса: «Вы не можете не видеть, не замечать на местах – это проблема сегодня, и ее надо решать».

А в конце встречи заверил, что работа по либерализации законодательства в предпринимательской области будет продолжена: «Это значит, что нужно будет подумать, и мне нужна будет ваша помощь, нужен ваш профессиональный совет: какие составы конкретно из уголовного судопроизводства можно безболезненно, но с пользой для дела переводить в сферу арбитражного разбирательства». С этим вопросом еще много других связано, уверен президент, но «это существенный элемент в выстраивании наших отношений в экономике, чтобы она дышала свободно».

Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что перевести уголовные составы в арбитражные - задача с точки зрения юридической техники просто невыполнимая. Можно только более четко разграничить сферу применения уголовного и гражданского законодательства, объясняет профессор МГУ Леонид Головко, но это скорее проблема правоприменения, нежели законодательная. Головко напоминает, что и сейчас действует ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с которой следствие и суд обязаны учитывать обстоятельства, установленные ранее решением суда по гражданским и арбитражным делам. Но работает она плохо, признает Головко, – просто потому, что такого рода проблемы практически не решаются бюрократическими методами: «Это все равно, как если у вас самолеты падают, потому что не налажен процесс подготовки летного состава, а вы думаете: что бы такого в моторе подкрутить?»

По всей видимости, президент имел в виду декриминализацию ряда составов – их перевод из уголовных в административные, предполагает руководитель службы правовой экспертизы уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Алексей Рябов, а значительная часть таких дел рассматривается именно по правилам Арбитражного процессуального кодекса. Тема декриминализации избыточных уголовных составов с большей или меньшей степенью интенсивности обсуждается давно, в этой области очень много разных предложений. Скорее всего, речь идет о декриминализации некоторых уголовных составов, тем более что некоторые из них фактически продублированы в Кодексе об административных правонарушениях, считает и вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Мария Шклярук: такие предложения есть у ЦСР в концепции реформы уголовной политики.

В последний раз либерализация Уголовного кодекса, направленная на поддержку бизнеса, проходила с подачи кремлевской рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, созданной по распоряжению президента в 2016 г. Но изменения не были радикальными: в частности, расширено количество экономических составов преступления, по которым предприниматели могут быть освобождены от уголовного преследования при условии полного возмещения ущерба и уплаты штрафов, снижена их кратность вменяемому ущербу и увеличены пороговые ущербы для части преступлений в сфере экономики.