Грудинин пожаловался в Центризбирком на предвзятость телеканалов

Партия Геннадия Зюганова (справа) хочет защитить Павла Грудинина от негатива в СМИ Андрей Гордеев / Ведомости

Рабочая группа Центризбиркома по информационным спорам рассмотрит во вторник жалобы кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина на некорректное освещение деятельности участников кампании, рассказал «Ведомостям» руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. С 17 января таких жалоб Грудинин подал около двух десятков, все основаны на результатах мониторинга предвыборного эфира федеральных телеканалов, который показал, что большинство посвященных кандидату КПРФ сюжетов носят отчетливо негативный характер. О других же кандидатах либо рассказывают хорошее, либо говорят нейтрально. Фактически федеральное телевидение ведет агитацию против Грудинина и в пользу его оппонентов, тем самым грубо нарушая права кандидатов на равное освещение в СМИ и права избирателей на объективное информирование о ходе кампании, полагает Соловьев.

Так, из 40 сюжетов, показанных по пяти федеральным телеканалам («Первый канал», «Россия 1», НТВ, ТВЦ, РЕН ТВ) с 4 по 6 февраля, 24 освещали Грудинина в негативном ключе, шесть были нейтральны, позитивным оказался всего один и еще в девяти случаях их кандидата просто проигнорировали, подсчитали в КПРФ. За тот же период по отношению ко всем другим кандидатам зафиксировано только четыре негативных сюжета, при этом количество позитивно-нейтральных сюжетов о президенте Владимире Путине достигло 24, о Максиме Сурайкине («Коммунисты России») – 20, о Григории Явлинском («Яблоко») – 18. А в период с 9 по 11 февраля на долю Грудинина пришлось 100% резко негативных сюжетов в федеральном телеэфире.

Чаще всего телеканалы припоминали директору подмосковного совхоза им. Ленина неразбериху с его зарубежными счетами (Грудинин уведомил об их закрытии, но ЦИК объявил, что налоговики такой информации не получили), наличие у членов его семьи недвижимости за рубежом и «обманутых пайщиков» совхоза. Кроме того, отмечается в одной из жалоб, «в ряде сюжетов по отношению к кандидату от КПРФ использовалось слово «бизнесмен», что может создавать негативные коннотации с его политическим образом».

Соловьев говорит, что ему точно не известно, какие именно жалобы ЦИК намерен вынести на рабочую группу, так как ответы на часть обращений уже получены за подписью секретаря ЦИК Майи Гришиной. В одном из них говорится, что информационные сообщения и комментарии СМИ основаны на фактических обстоятельствах избирательной кампании, направлены на информирование избирателей и не содержат признаков предвыборной агитации. «Вышедший в эфир материал вами фактически цензурируется, а не анализируется», – пишет Гришина. Она напоминает, что в случае публикации материалов, порочащих репутацию кандидата, СМИ обязаны предоставить ему возможность бесплатно обнародовать опровержение или разъяснение, и предлагает обращаться для этого либо на телеканалы, либо в суд. На заседании ЦИК в пятницу Гришина также сообщила, что «ЦИК заваливают обращениями <...> со стороны одного из кандидатов по поводу того, что представляется ненужным освещать невыигрышные сюжеты, которые ему представляются негативными». Центризбиркому навязывается роль цензора, с которой «согласиться нельзя», объяснила секретарь комиссии.

Представители ВГТРК, «Первого канала» и НТВ оставили вопросы «Ведомостей» без комментариев.

Совершенно очевидно, что против кандидата КПРФ ведется организованная кампания, согласен политолог Аббас Галлямов. Сразу после выдвижения его показывали хорошо, а в январе «как тумблер переключили» – скорее всего, это связано с результатами первых опросов, показавших, что Грудинин начинает забирать голоса у Путина, рассуждает эксперт. Поэтому сейчас его выдавливают в лагерь оппозиции – это делает голосование за Грудинина неудобным для определенной категории лоялистов. Слово «бизнесмен» действительно несет отрицательную коннотацию для ключевого электората КПРФ, но последнее, что сейчас нужно делать Грудинину, – это жаловаться, предупреждает Галлямов, он должен выглядеть сильным лидером, способным решать проблемы людей. Политолог Александр Кынев считает, что кандидат от КПРФ сам оказался в ловушке, когда начал строить свою кампанию на идеологических клише, вместо того чтобы оставаться самим собой. Сейчас все-таки не 1996 г., а 2018-й и термин «красный директор» мало кто помнит, рассуждает эксперт.