Вячеславу Лебедеву нужны следственные судьи

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Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев поддержал идею правозащитников о введении института следственных судей Денис Абрамов / Ведомости

Для более эффективного контроля за деятельностью органов расследования и дознания «следует обсудить вопрос о введении в Уголовно-процессуальный кодекс института следственного судьи», заявил во вторник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на совещании председателей судов в Москве. Он отметил, что в прошлом году суды рассмотрели 120 000 жалоб на действия дознавателей и следователей, более 19% из них (т. е. почти каждая пятая) были удовлетворены.

«Я сейчас не могу еще окончательно сказать, надо ли вводить и как, – признался Лебедев журналистам в кулуарах совещания. – Но если вводить, то не надо откладывать принятие института на 10 лет. Потому что будут одни разговоры, как это у нас бывает, а реализации никакой. Пострадает не только само предложение, но станет менее эффективным и то, что есть». Поэтому нужно тщательно проработать вопросы компетенции – какие дела эти судьи будут рассматривать, добавил председатель Верховного суда: «Думаю, что в том числе аресты и продление сроков содержания под стражей надо отдать [следственным судьям]. Ну и затем подсчитать финансовую составляющую». Сам Верховный суд не готовит такую инициативу, но ранее с идеей введения института следственных судей выступил Совет по правам человека (СПЧ) при президенте, напомнил Лебедев.

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