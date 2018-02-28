Конституционный суд запретил взыскивать с пенсионеров за ошибки соцслужб

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Конституционный суд запретил взыскивать с инвалидов переплату пенсии из-за ошибок в документах, допущенных не по их вине Кирилл Чаплинский / ТАСС

Рассматривая вопрос о взыскании перерасходов средств Пенсионного фонда, суды обязаны исследовать все фактические обстоятельства дела, потребовал Конституционный суд. Неправильно оформленная справка об инвалидности не может служить основанием для взыскания полученных гражданином сумм пенсии, говорится в опубликованном в пятницу постановлении. Поводом для проверки спорных статей закона о трудовых пенсиях стала жалоба жительницы Вологодской области Надежды Горностаевой. Ее признали инвалидом, а через пять лет выяснилось, что решение регионального бюро медико-социальной экспертизы было принято с нарушением процедуры. Инвалидность подтвердили, но Пенсионный фонд взыскал с Горностаевой выплаченные ей за эти годы средства – 459 459 руб. Это противоречит принципу правовой определенности, доказывала она.

Гражданин не должен страдать, если незаконность принятого в отношении его решения не связана с его противоправными действиями, согласился Конституционный суд. Он отмечает, что уже сформировалась судебная практика, при которой сам факт представления гражданином в Пенсионный фонд справки, если она впоследствии признана недействительной, уже считается подтверждением его недобросовестности. Фактически это означает, что на гражданина возлагается ответственность за нарушения, допущенные работниками учреждения медико-социальной экспертизы.

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