Трагедия в Кемерове показала неспособность местной власти говорить с людьми

Траурные мероприятия в память о погибших прошли во вторник не только в Кемерове, но и во многих других городах России Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин днем во вторник подписал указ об объявлении 28 марта днем национального траура в связи с воскресными событиями в Кемерове. В пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», по официальным данным на 27 марта, погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. Список с их именами был вывешен утром в штабе, где собрались родственники погибших. О 64 погибших говорил и глава МЧС Владимир Пучков. Эти данные почти совпадают с данными, опубликованными на сайте администрации Кемерова, согласно которым личность 25 погибших уже установлена, а еще 38 человек пока числятся пропавшими без вести. Следственный комитет (СКР) распространил несколько другие цифры: обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших, но всего от родственников поступили заявления о пропаже 67 человек.

Реакция президента

Указ об объявлении траура Путин подписал после того, как утром побывал в Кемерове. Там он провел совещание с председателем СКР Александром Бастрыкиным, Пучковым и руководителем Минздрава Вероникой Скворцовой, а также полпредом президента в Сибирском округе Сергеем Меняйло и кемеровским губернатором Аманом Тулеевым. Бастрыкин сообщил Путину, что пожарная сигнализация в ТРЦ не работала неделю, двери кинозалов действительно были заблокированы, а основными версиями по-прежнему остаются короткое замыкание и применение открытого огня, хотя во вторую следствие верит меньше. Тулеев, который не ездил на место пожара и пока не встретился с родственниками пострадавших, извинился за трагедию персонально перед Путиным и рассказал ему об оппозиционных «бузотерах», пытающихся использовать народное горе в своих интересах.

После совещания Путин встретился с инициативной группой горожан, выразивших недоверие официальным данным о количестве погибших.

Президент пообещал им, что следователи «пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение [на эксплуатацию ТРЦ], и кончая теми, кто должен отслеживать безопасность» и что виновные будут непременно наказаны. Однако от ответа на вопрос об отставке Тулеева Путин уклонился: «Во-первых, под камеры это не делается – для красного словца на фоне трагедии. А второе – нужно точно совершенно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем – а мы это сделаем точно, – будут приняты соответствующие решения».

Когда в России объявлялся общенациональный траур 23 августа 2000

В связи с потерей в Баренцевом море 12 августа атомной подводной лодки «Курск», в результате чего погибло 118 человек.

5 июля 2001

В связи с катастрофой 4 июля пассажирского самолета Ту-154 под Иркутском, в которой погибло 145 человек.

22 августа 2002

В связи с катастрофой на территории Чечни военного вертолета Ми-26 19 августа. Погибло 127 человек.

28 октября 2002

В связи с захватом заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве 23–26 октября. Погибло 130 человек.

26 августа 2004

В связи с подрывом террористами 24 августа пассажирских самолетов Ту-134 и Ту-154 над Тульской и Ростовской областями. Погибло 89 человек.

6–7 сентября 2004

В связи захватом 1–3 сентября террористами школы № 1 в Беслане (Северная Осетия) и гибелью 335 человек, в том числе 186 детей.

5 мая 2006

В связи с падением 3 мая в Черное море в районе Сочи пассажирского самолета армянской авиакомпании Armavia. Погибло 113 человек, включая 26 граждан России.

10 июля 2006

В связи с катастрофой в аэропорту Иркутска 9 июля пассажирского самолета Airbus A310 авиакомпании «Сибирь». Погибло 125 человек, ранено 79.

24 августа 2006

В связи с катастрофой в Донецкой области (Украина) 22 августа самолета Ту-154 авиакомпании «Пулково». Погибло 170 человек.

21 марта 2007

Траур объявлен в связи с тремя событиями, произошедшими 17–20 марта: взрывом на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области (110 погибших), аварией пассажирского самолета Ту-134 в аэропорту Самары (погибло 6 пассажиров) и пожаром в доме престарелых в Краснодарском крае (63 погибших).

25 апреля 2007

День похорон первого президента России Бориса Ельцина.

13 августа 2008

В связи с «гуманитарной катастрофой в Южной Осетии» и гибелью российских миротворцев в результате вторжения грузинских войск.

7 декабря 2009

В связи с пожаром в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми, в результате которого погибло 156 человек.

12 апреля 2010

В связи с катастрофой 10 апреля под Смоленском самолета Ту-154М ВВС Польши. Погибло 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского, направлявшихся на траурные мероприятия в Катынь.

12 июля 2011

В связи с крушением на Волге теплохода «Булгария»: погибло 122 человека, в том числе 28 детей.

9 июля 2012

В связи с наводнением 6–7 июля в Краснодарском крае (171 погибший, из них 153 – в Крымске), а также катастрофой 7 июля российского автобуса в Черниговской области Украины (погибло 15 россиян и 28 пострадало).

1 ноября 2015

В связи с терактом на борту самолета Airbus A321 компании Metrojet («Когалымавиа») над Египтом 31 октября. В результате подрыва авиалайнера в воздухе погибло 224 человека, из них 219 – россияне.

26 декабря 2016

В связи с катастрофой самолета Ту-154 Минобороны России близ Сочи 25 декабря. Погибло 92 человека – экипаж лайнера, участники ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, представители СМИ и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Источник: «ТАСС-Досье» Свернуть Прочитать полный текст

Ошибка преемника

Пока президент выслушивал отчеты министров, в Кемерове на пл. Советов в течение 10 часов проходил стихийный митинг. В понедельник в городе начала распространяться информация, что в пожаре погибли сотни человек, поэтому инициативная группа вместе с представителями мэрии съездила в морг, чтобы убедиться в достоверности официальных данных. Один из участников группы – Андрей Васильченко сказал ТАСС, что они съездили и на другие объекты, куда, по слухам, могли быть доставлены тела: «Мы поехали дальше по информации о том, что трупы повезли на хладокомбинат, как бы ужасно это ни звучало. Мы поехали туда той самой ответственной группой, которая была выбрана в 9 утра. Ничего, кроме пищевых продуктов, мы там не увидели. Более того, мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине». Члены инициативной группы на митинге предложили всем, кто не может связаться с близкими, представить их имена и фамилии, чтобы проверить эту информацию. Позже в штабе сообщили, что такой список составлен – в нем 85 имен, передал «Интерфакс».

Участники митинга требовали к себе Путина, но президент с ними не встретился. Со стороны властей с горожанами общались вице-губернаторы Владимир Чернов и Сергей Цивилев. Последний был назначен на этот пост около месяца назад, и собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, тогда говорили, что его могут готовить в преемники губернатора. Когда один из пришедших на площадь – Игорь Востриков заявил, что власти относятся к людям как к скоту, Цивилев обвинил его в желании «попиариться на горе». Востриков в ответ сообщил, что у него в пожаре погибли жена, сестра и трое маленьких детей. Позже Цивилев пообещал митингующим, что виновные в случившемся будут наказаны, и даже встал на колени, чтобы попросить прощения.

Массовые акции памяти жертв пожара прошли во вторник по всей России. В Москве было даже два таких мероприятия: неформальная акция прошла вечером на Пушкинской площади, а мэрия призвала москвичей собраться на Манежной площади, к созданному властями мемориалу приехал мэр Сергей Собянин.

Судьба губернатора

Реакцию Путина эксперты считают правильной, но запоздавшей, в том числе и с объявлением траура. Федеральные власти во вторник вели себя так, как нужно было в понедельник, говорит политолог Михаил Виноградов: «Ключевая проблема федеральной власти – демонстрировать эмпатию, настроенность на одну волну со скорбью и гневом, которые испытывает российское общество независимо от политических взглядов. Назначение альтернативных скорбных мероприятий в Москве и Петербурге показывает, что эту эмпатию настроить не удается». «С объявлением траура власти опоздали. Возможно, было нежелание портить позитивный настрой после выборов и была надежда, что трагедия окажется не настолько масштабной и можно будет обойтись минимальным ее присутствием в информпространстве», – предполагает политолог Аббас Галлямов. По мнению политолога Константина Калачева, власти могли ждать подтверждения данных о числе погибших: «Решение выглядит несколько затянутым, но в итоге Путин в Кемерово прилетел, с инициативной группой встретился, цветы возложил и провел совещание, на котором выглядел более чем достойно».

А вот региональные власти продемонстрировали неумение вести себя в такой ситуации, единодушны эксперты. «Региональные власти показали свою полную неадекватность, – считает Галлямов. – Если бы Тулеев с самого начала поехал на место трагедии, встречался с родственниками, наказывал виновных, то и претензий к нему не возникло бы. Он ничего этого не делал и выпал из повестки. Все это интерпретировалось как то, что власть бесконечно далека от людей и равнодушна к их проблемам. Следующей ошибкой Тулеева были слова о «200 бузотерах». Есть ощущение, что Тулеев и его окружение остаются политиками ХХ в., говорит Виноградов: «Если кемеровское общество оттаяло от того цементирования, которое там было 20 лет, то областная власть исходит из того, что ничего не изменилось, что нет никакого кризиса доверия и ощущения власти одной из виновных. Социальные проблемы, которые есть в каждом регионе, не находили выхода, и во вторник это выплеснулось в запросе на правду и в недоверии к словам власти». Трагедия показала абсолютную неспособность власти разговаривать с людьми, согласен эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Поведение Тулеева фантастическое – он извиняется перед Путиным. То есть власти подотчетны перед главным начальником, а не перед людьми».

Разговоры об отставке Тулеева начались в прошлом году, когда стало известно о его болезни, напоминает Калачев: «Сегодня «в бою» проверялся его возможный преемник Цивилев. Он бросился на амбразуру – и промахнулся: проявил себя не с лучшей стороны, даже стояние со свечой на коленях вряд ли исправит впечатление, которое создалось во время митинга». Цивилев допустил несколько ошибок, когда начал искать врагов и обвинять отца погибших детей, считает эксперт: «Если бы он справился с ситуацией, это был бы преемник Тулеева. Теперь же все не так однозначно». В целом реакция региональных властей была безобразной, полагает Калачев: «Рассказывать о том, что вышли 200 оппозиционеров, – это ни в какие ворота. Тулеев, который когда-то был профессиональным народным трибуном, сейчас похож на престарелого сатрапа, который заискивает перед царем и не может повторить собственные прошлые подвиги – выйти и пообщаться с людьми, разделить с ними скорбь».

По мнению Галлямова, сейчас принципиальный вопрос – уволит ли Путин Тулеева: «Когда любой ценой пытаешься усидеть в кресле, обвиняя родителей погибших детей в оппозиционности, это выглядит бесконечно цинично и бьет по всей системе в целом. Если Путин оставит Тулеева, ответственность за его поведение ляжет уже на президента». Сохранение Тулеева на посту губернатора политически становится невозможным, согласен Виноградов: «Но не ясно, как оформлять его уход – идти ли на уступку общественному мнению или подчеркивать, что бунтовать нельзя».