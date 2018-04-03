Силовики не готовы отправлять осужденных за решетку лишь после вступления приговора в силу

Статья опубликована в № 4539 от 03.04.2018 под заголовком: За решетку с чистой совестью

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Правозащитники отмечают: сложившаяся практика противоречит положениям и общим принципам уголовно-процессуального законодательства, которые декларируют презумпцию невиновности Сергей Коньков/ТАСС

Следственный комитет и Генпрокуратура не видят необходимости в изменении сложившейся практики изменения меры пресечения подсудимому при вынесении приговора судом первой инстанции. Об этом говорится в отзывах двух ведомств на инициативу президентского Совета по правам человека (СПЧ), опубликованных на сайте совета.

С инициативой по совершенствованию законодательства, регламентирующего вопросы заключения осужденных под стражу до вступления приговора в силу, СПЧ выступил в феврале: поводом стало дело врача-гематолога Елены Мисюриной, которая была взята под стражу сразу после приговора Черемушкинского суда о двух годах лишения свободы. Впоследствии Мосгорсуд это решение отменил, но проблема никуда не делась, отмечают правозащитники: сложившаяся практика противоречит положениям и общим принципам уголовно-процессуального законодательства, которые декларируют презумпцию невиновности. До вступления в силу приговора осужденного следует отправлять под домашний арест, настаивает СПЧ.