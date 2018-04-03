Силовики не готовы отправлять осужденных за решетку лишь после вступления приговора в силу
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Следственный комитет и Генпрокуратура не видят необходимости в изменении сложившейся практики изменения меры пресечения подсудимому при вынесении приговора судом первой инстанции. Об этом говорится в отзывах двух ведомств на инициативу президентского Совета по правам человека (СПЧ), опубликованных на сайте совета.
С инициативой по совершенствованию законодательства, регламентирующего вопросы заключения осужденных под стражу до вступления приговора в силу, СПЧ выступил в феврале: поводом стало дело врача-гематолога Елены Мисюриной, которая была взята под стражу сразу после приговора Черемушкинского суда о двух годах лишения свободы. Впоследствии Мосгорсуд это решение отменил, но проблема никуда не делась, отмечают правозащитники: сложившаяся практика противоречит положениям и общим принципам уголовно-процессуального законодательства, которые декларируют презумпцию невиновности. До вступления в силу приговора осужденного следует отправлять под домашний арест, настаивает СПЧ.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}