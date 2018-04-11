Удастся ли новому вице-премьеру Китая избежать торговой войны с США

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Новый вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ EFE / EPA / VOSTOCK Photo

Последние пять лет ни осведомленные китайские чиновники, ни высокопоставленные инос­транцы не задумывались, какая встреча важнее, если стоял выбор между премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и Лю Хэ, непубличным экономическим советником председателя КНР Си Цзиньпина. Больше того, выбор очевиден. Они проторили дорогу к офису Лю в штаб-квартире «ведущей группы» китайской компартии, консультирующей главу государства по финансово-экономическим вопросам с 2012 г., когда Си занял пост генерального секретаря. Лучше встречи с Лю могут быть только переговоры с самим председателем Си.

Все пять лет Лю был членом ЦК партии, в котором состоит 200 высоких должностных лиц, но оказывал на экономическую и финансовую политику больше влияния, чем Ли, хотя в партийной табели о рангах тот является вторым номером.

Поскольку председатель Си официально заступил на второй срок, его 66-летний экономический советник вышел из тени.

Чтобы не было войны Китайские власти, стремясь предотвратить торговую войну с США, спешат завершить к маю разработку новых правил, которые позволят иностранным финансовым организациям приобретать контрольные пакеты акций в брокерских компаниях. По словам знакомых с этими планами людей, Пекин также предложит США покупать у них больше полупроводников в ущерб производителям из Южной Кореи и с Тайваня. Это поможет сократить дефицит США в торговле с Китаем, который равен $375 млрд в год. Переговорами о предотвращении торговой войны руководят Лю Хэ, вице-премьер Госсовета КНР и главный экономический советник председателя КНР Си Цзиньпина, и министр финансов США Стивен Мнучин. Как сообщило в марте китайское новостное агентство «Синьхуа», Лю во время телефонного разговора с Мнучином предупредил его, что действия США нарушают правила международной торговли и Пекин готов отстаивать свои интересы. Минфин подтвердил этот разговор и заявил, что стороны обсуждали «взаимно приемлемые» способы сократить дефицит США в торговле с Китаем. Как утверждают источники, Лю Хэ также в марте вел переписку о дальнейшем открытии китайского сектора финансовых услуг и снижении пошлин на импорт автомобилей в Китай. По словам источников, китайские чиновники изначально работали над тем, чтобы позволить иностранцам получить контроль над китайскими брокерскими компаниями к 30 июня, но Лю намерен получить одобрение Госсовета уже в мае. Повысить максимальную долю иностранного капитала с 49 до 51% первым предложило министерство финансов КНР в ноябре. В то время замминистра финансов Чжу Гуаньяо говорил, что это будет сделано в течение трех лет. Затем китайские чиновники обещали американским коллегам ускорить процесс, а также в течение 3–5 лет дополнительно смягчить ограничение на иностранные инвестиции в коммерческие банки и совместные предприятия, занимающиеся страхованием жизни. «Но это не может быть сделано быстро, потому что все должно пройти через определенные процедуры», – говорил близкий к переговорам человек. Дальнейшие шаги по смягчению ограничений на долю иностранного капитала в коммерческих банках и страховщиках Си объявил в апреле во время выступления на Боаоском азиатском форуме, аналоге Всемирного экономического форума. Пока не ясно, как Вашингтон отреагирует на предложение Пекина о том, чтобы китайские компании покупали больше полупроводников в США, а не у Южной Кореи и Тайваня. Это может испортить отношения США с двумя традиционными союзниками. Высокопоставленные китайские чиновники в марте также общались с руководителями крупных иностранных компаний на ежегодном China Development Forum в Пекине. Многие из них обещали – зачастую расплывчато – предпринять дальнейшие амбициозные шаги по открытию китайского рынка. Как утверждал замминистра торговли Ван Шоувэнь, Китай смягчит или отменит ограничения на иностранный капитал в телекоммуникационном, медицинском и образовательном секторах. Одним из первых заявлений И Гана на посту председателя Народного банка Китая стало обещание открыть финансовый сектор страны. Он отметил, что в конечном итоге отношение к китайским и иностранным компаниям будет одинаковым. Но китайское правительство может оказаться чувствительным к возможной критике на родине, если кому-то покажется, что оно слишком легко поддается иностранному давлению. В марте министр торговли Чжон Шань отметил, что только Китай определяет, как быстро он будет открывать свою экономику. В то же время в Вашингтоне Мнучин заявил Fox News, что США не боятся торговой войны с Китаем и в случае необходимости введут пошлины. Свернуть Прочитать полный текст

В октябре Лю повысили по партийной линии – он вошел в число 25 членов политбюро партии. А в понедельник получил назначение на пост вице-премьера, курирующего финансовый сектор, реформу госпредприятий, промышленную политику и отношения с США, самым важным торговым партнером и одновременно основным геополитическим соперником Китая.

Поскольку две крупнейшие экономики мира готовятся к торговой войне, Лю окажется в центре внимания как никогда раньше за всю жизнь. Для многих политиков США и ЕС, которым вскоре придется иметь дело с Лю по ряду спорных вопросов, его официальный выход на международную арену – отрадное событие. Помимо того что он пользуется большим доверием Си, самого влиятельного лидера Китая за многие десятилетия, Лю бегло говорит по-английски и чувствует себя на международных форумах так же свободно, как в залах партийной резиденции Чжуннаньхай.

Также ожидается, что Лю возглавит недавно созданную комиссию по финансовой стабильности и развитию с функциями (в том числе) надзора за координацией политики центрального банка и регуляторов банковской деятельности и ценных бумаг.

Лю сначала изучал, а потом и преподавал экономику в элитном Университете Жэньминь в Пекине, затем учился в Университете Сетон-Холл в Нью-Джерси и в Гарвардской школе Кеннеди (Школа управления им. Джона Ф. Кеннеди) в начале 1990-х гг.

Лю – сторонник долгожданных финансовых и экономических реформ. В этом году, возглавляя китайскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он пообещал, что председатель Си начнет свой второй срок с реформ, которые превзойдут «ожидания международного сообщества».