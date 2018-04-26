Почему едва не сорвалось назначение нового директора NASA

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13-й директор NASA – Джеймс Брайденстайн MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

В минувший понедельник к присяге приведен 13-й директор NASA – Джеймс Брайденстайн. Ему предстоит создать пилотируемую станцию на окололунной орбите, подготовить еще одну высадку американцев на Луну, отправку человека на Марс, а с 2025 г. лишить МКС финансирования из бюджета NASA, но сделать так, чтобы станция не закрылась.

Брайденстайна еще не назначили, а он уже вошел в историю. Он стал первым конгрессменом и политиком во главе NASA. Первым руководителем, назначенным после самого длинного в истории NASA периода межвластия: его предшественник Чарльз Болден покинул ведомство 20 января 2017 г., в первый день президентства Дональда Трампа. Наконец, Брайденстайн в отличие от предшественников, которые, как правило, избирались единогласно, был утвержден конгрессом с минимальным преимуществом: 50 голосов против 49. Еще накануне голосования исход был не ясен. Все демократы высказались против Брайденстайна. Некоторые республиканцы колебались. Положение спас вице-президент Майкл Пенс, уговоривший республиканцев Марко Рубио от Флориды, где находится Космический центр им. Джона Ф. Кеннеди, и Джеффа Флейка из Аризоны проголосовать «за», сообщает USA Today.

Претензий к Брайденстайну у демократов по большому счету четыре. Он не работал в космической отрасли и не был связан с крупными научными исследованиями космоса. Не имеет опыта управления крупными организациями. Не признает роли человека в глобальном потеплении, между тем NASA тратит много ресурсов на исследование этого процесса. А еще он против однополых браков и скептически относится к защите прав ЛГБТ, представители которого наверняка есть среди десятков тысяч работников NASA.

Пресс-служба Белого дома парировала, что все время работы в конгрессе Брайденстайн много занимался космосом, состоял в профильном комитете и стал одним из ярых защитников интересов NASA. Журнал Space News в 2015 г. даже включил его в список «пяти космических лидеров, оказавших самое большое влияние на отрасль». За скобками осталось то, что его взгляды на космос во многом совпадают с мнением Трампа.

Гонки на самолетах

Брайденстайн родился 15 июня 1975 г. в штате Мичиган и еще в детстве увлекся авиацией и космосом. Он стал пилотом ВМФ, налетал более 1900 часов, совершил 333 посадки на палубу авианосца на самолете дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye и истребителе-бомбардировщике F-18 Hornets, участвовал в операциях в Афганистане и Ираке.

В 2006 г. в журнале Popular Science он прочитал о стартапе Rocket Racing League. Тот собирался проводить кольцевые гонки вроде NASCAR, только для реактивных самолетов, вспоминал Брайденстайн на страницах газеты г. Талсы (Оклахома) Greater Tulsa Reporter. На экранах пилоты и зрители видели виртуальные трехмерные круги, через которые должны пролетать самолеты.

Брайденстайн перерыл интернет в поисках информации, потом принялся засыпать Rocket Racing League письмами и названивать им: «Я пилот ВМФ, они в курсе, что у меня нет достаточно денег для таких операций. Поэтому они не выражали особого интереса в допуске меня к гонкам в первом же сезоне». По оценкам Брайденстайна, самолет стоил $1,2 млн, организация шоу – около $3 млн. Но он не унывал, сколотил команду из инженера из Lockheed Martin, бывшего механика NASA и коллеги – пилота ВМФ и без ложной скромности окрестил ее Bridenstine Rocket Racing: «Мне сказали – присылай нам 500 баксов, мы одобрим заявку твоей команды на участие». После этого Брайденстайну удалось встретиться с руководством Rocket Racing League и убедить его, что боевой пилот придаст стартапу солидности.

Брайденстайн рассказывал, что продал четыре принадлежавших ему дома в Калифорнии и ранчо в Неваде, чтобы в 2006 г. купить пакет акций Rocket Racing League. The New York Times (NYT) утверждает, что он увидел возможность войти в новый спорт на ранней стадии и неплохо на этом заработать. В 2012 г. в декларации об имуществе Брайденстайн оценивал свою долю в Rocket Racing League в диапазоне $50 001–100 000, пишет Daily Beast.

Пилот – беда для музея

В июле 2009 г. Rocket Racing League привлекла $5,5 млн инвестиций. Но похвастаться какими-то успехами не могла. Стартап не провел ни одного соревнования, хотя грозился начать серию гонок еще в 2007 г. Брайденстайн к тому времени уволился из ВМФ и работал директором Музея авиации и космонавтики Талсы. Он был основан в конце прошлого века рядом с местным международным аэропортом, занимает сейчас 1800 кв. м, владеет редкими самолетами, открыл планетарий и ведет образовательные курсы для школьников и студентов.

Брайденстайн убедил руководство Rocket Racing League организовать первые гонки в Талсе. В феврале 2010 г. его музей объявил, что станет партнером шоу, во время которого будут соревноваться два самолета, один из которых пилотирует команда Брайденстайна.

И когда в 2012 г. Брайденстайн избирался в конгресс, и когда в 2017 г. проходили слушания по его кандидатуре в NASA, эту историю вовсю использовали для его дискредитации. Ни до ни после музей Талсы ни разу не связывался с подобными шоу, перечисляет Daily Beast. Заявлено оно было как этап «всемирного тура», хотя не то что всемирного, но даже по США никакого тура не было – Rocket Racing League провела одно-единственное выступление. Средства музея были вложены в проект компании, акционером которой был директор этого самого музея. При выручке в год около $1 млн музей вложил в проект $372 000. В финансовом отчете он не указал, что потратил деньги на шоу, включив эти расходы в графу «прочие прямые издержки». Инвестиции музей не окупил, получив убыток в $20 000.

Год проведения гонок стал провальным для музея. Если за два года до этого он показал прибыль в $73 000, то под руководством Брайденстайна его финансовые показатели ухудшались, и в 2010 г. убыток составил $308 000. Брайденстайн по-разному объяснял это на слушаниях в конгрессе по поводу своей кандидатуры в NASA, обращает внимание Daily Beast. То он говорил о бумажных потерях из-за снижения стоимости активов, то утверждал, что у музея был ряд «больших, больших проектов», но под них были финансовые резервы. В том числе «была попытка купить списанный спейс-шаттл, который стал бы частью музея», но сделка сорвалась.

Справится ли такой руководитель с федеральным агентством, у которого 18 000 штатных сотрудников, 60 000 внештатных и бюджет почти в $20 млрд, риторически вопрошали противники Брайденстайна.