Политика / Демократия

Умер политолог Игорь Бунин

Президенту Центра политических технологий было 72 года
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Президент Центра политических технологий Игорь Бунин умер на 73-м году жизни. Об этом сообщил политолог Евгений Минченко в Facebook и подтвердил «Ведомостям» ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин. О причинах смерти пока не сообщается.

Центр политических технологий выразил соболезнование семье Игоря Бунина. «В это трудно поверить. Еще сегодня утром он был полон жизненных и деловых планов, играл в свой любимый настольный теннис. Все случилось внезапно», – говорится в сообщении. В центре рассказали, что Бунин не успел завершить свою книгу о современной французской политике. «Мы попробуем ее довести до печати», – отмечается в сообщении.

Советский и российский историк, политолог и политический технолог Игорь Бунин родился 25 февраля 1946 г. в Риге. В 1970 г. он окончил исторический факультет МГУ, затем аспирантуру при Институте мировой экономики и международных отношений. Был доктором политических наук, кандидатом исторических наук.

Бунин участвовал в создании Ассоциации центров политического консультирования и Фонда развития парламентаризма в России, а также был основателем первого в России регулярного политического мониторинга. Подготовил сборник «Бизнесмены России: 40 историй успеха» (1994).

В начале 1990-х гг. Бунин был экспертом «Горбачев-фонда», директором Центра предпринимательских исследований «Экспертиза». Активно участвовал в избирательных кампаниях в качестве политического технолога. В 1993 г. стал генеральным директором фонда «Центр политических технологий», в 2007 г. – его президентом. С мая 2001 г. параллельно возглавлял сайт политических комментариев «Политком.ру».

На счету Бунина около 300 публикаций. Например, «Буржуазия в современном французском обществе» (1978), «Социалисты и политическая борьба во Франции в 80-е годы» (1989), «Партийная система в России в 1989-1993 годах: опыт становления» (1994), «Политические процессы в регионах России» (1998).

Коллеги об Игоре Бунине

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»: «Не секрет, что после ухода близких нами овладевает чувство вины перед ними. Недооценивали, не берегли, не находили времени, теплых слов, не попрощались во время встречи, ставшей последней. Но после ошеломляющего и внезапного ухода от нас Игоря Бунина такого почти не испытываешь. Можно (и нужно еще будет) писать о его профессиональных и гражданских заслугах, о том, что в советское время никакой политологии и политической экспертизы не было. И о том, как Игорь разрушал миф о том, что их нет и теперь. Но прежде мы запомнили его как счастливого, веселого человека, совершенно никуда не собиравшегося уходить. Любимая работа и профессиональное признание, жадный интерес к сегодняшнему и завтрашнему дню, ЦПТ, молодое отцовство, настольный теннис, шахматы, путешествия, широчайший круг общения… Казалось бы, в 72 года так жить и так вести себя не принято. Но он не бросал никакого вызова стереотипам. Он просто создавал стандарт и образец того, как подобает жить и любить эту жизнь (да и самого себя) европейцу. И еще. Не уходя в морализаторство и публицистичность, он без малейших усилий отличал добро от зла. Теперь таких не делают».

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций: «Нет человека, которому я был бы обязан в профессии больше, чем ему. Больше трех лет (2000-2004) я работал заместителем генерального директора Центра политических технологий, и это была блестящая школа. Школа Бунина. Он был по-настоящему умен. Его ум – живой, пульсирующий, деятельный. Он умел делать ходы: аналитические, публичные, политические. Он мог общаться с властью, не сливаясь с ней. Он вовлекал в орбиту своего влияния блестящих интеллектуалов и серьезных практиков-политтехнологов. Он был прекрасным собеседником – в последний раз, когда мы долго общались с ним перед посланием президента Федеральному собранию, я снова убедился в этом. Патриарх отечественной политологии покинул нас. Светлая память».

Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»: «Не стало Игоря Бунина. Один из отцов политического консультирования в России. Президент Центра политических технологий. Один из лучших специалистов по новейшей истории Франции. Кавалер ордена Почетного Легиона. Член комитета по политтехнологиям РАСО. Жизнелюбивый и доброжелательный. Яркий оратор и хороший друг. Земля пухом».

Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества: «Не стало Игоря Бунина... осознать и примириться с этим фактом невероятно трудно... казалось еще вчера мы спорили о возможных результатах и поворотах на федеральных выборах, обсуждали работу экспертного совета ЕР, интриги и проблемы текущих избирательных кампаний в регионах. Перед отъездом Игорь Михайлович передал мне свои мысли и предложения по работе экспертного совета ЕР. Мы должны были обсудить их завтра. Теперь будем это делать с его коллегами из ЦПТ.

Удивительный человек с которым было интересно и легко общаться. В эпоху телевизионных политологов он был настоящим ученым, который точно понимал те возможности и ограничения в методах познания и описания текущей действительности, которые есть у политологической науки. И при этом, что удивительно, замечательным практиком, который постоянно до последнего времени в качестве политического консультанта и политтехнолога работал на выборах разного уровня. Пожалуй единственный человек, которого я лично воспринимал как старейшину нашего цеха, того, кому удалось на практике осуществить преемственность поколений российских политтехнологов (а точнее методов и подходов к работе) с первых, наивных кампаний начала 90 и до наших дней.

Пару раз мне случалось выиграть споры с Игорем Михайловичем. На память об этом у меня есть несколько бутылок кальвадоса. Я спросил его, что значит пометка «винегард» на этикетке. Он, знаток Франции и тамошних традиции, ответил – «почтенный возраст». Не сомневайтесь, это хорошо, можно пить. Конечно, можно. Но пока я сохраню на память. Дорогой Игорь Михайлович, мне будет очень не хватать наших бесед и споров». 

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mobilnaya.pochta
17:25 12.05.2018
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