Верховный суд пошел на компромисс по поводу мотивированных решений
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Пленум Верховного суда в четверг одобрил проект поправок, существенно расширяющий (с девяти до 24) перечень дел, по которым суды обязаны будут составлять мотивированные решения. С инициативой отказаться от обязательной мотивировки решений по гражданским делам Верховный суд выступил в октябре прошлого года, когда внес в Госдуму законопроект, направленный на оптимизацию судебного процесса. Нововведение должно разгрузить судебную систему, сэкономить судьям время и силы для сложных решений, объясняли авторы законопроекта, все равно абсолютное большинство судебных споров проходит без ответчиков, а решения впоследствии не оспариваются.
Однако юридическая общественность такое нововведение встретила с опаской. Отказ от обязательного мотивированного решения может способствовать снижению уровня ответственности судей за принимаемые решения и доверия граждан к судебной системе, говорилось в отзыве правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Оптимизация в оформлении решений по однотипным делам, конечно, нужна, отмечалось в отзыве Федеральной палаты адвокатов (ФПА), но она не должна вестись за счет снижения процессуальных гарантий или ущерба иным правовым ценностям. По большей части критиковали инициативу Верховного суда и на специальном заседании Совета по правам человека.
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