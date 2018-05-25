Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4574 от 25.05.2018 под заголовком: Дисциплинарный минимум

Адвокатам прописали дисциплинарный стандарт

Адвокатская палата разъяснила, какие нарушения этики грозят лишением статуса
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Совет Федеральной палаты адво­катов (ФПА) утвердил разъяснения комиссии ФПА по этике и стандартам о применении мер дисциплинарной ответственности к адвокатам. Это первое разъяснение такого рода, оно подготовлено по инициативе президента ФПА после серии резонансных историй, связанных с применением новой версии Кодекса профессиональной этики – согласно недавно внесенным в него поправкам, адвоката можно наказывать в том числе и за ущерб, нанесенный авторитету адвокатуры вне профессиональной деятельности. В результате, например, адвоката из Мордовии Сергея Наумова в 2017 г. лишили статуса за появление в суде в шортах и бандане, а башкирского юриста Виталия Буркина – за нелицеприятные отзывы о судьях в соцсетях.

Впрочем, в подготовленных комиссией разъяснениях не оказалось ни слова о том, как следует оценивать ношение адвокатами банданы. Там лишь уточняется, что по общему правилу к адвокату применяются меры дисциплинарной ответственности в виде замечания и предупреждения, а прекращение статуса может применяться в случае грубого или неоднократного нарушения законодательства об адвокатуре, в том числе Кодекса профессиональной этики. В качестве примера авторы разъяснений ссылаются на «грубое и явное проявление неуважения к сотрудникам судебной системы в помещении канцелярии мировых судей с использованием в их адрес нецензурной брани» со стороны адвоката в Адыгее. Систематическое нарушение графика дежурств адвокатов, если оно «носило умышленный характер», также может стать основанием для лишения статуса. При назначении наказания следует учитывать и смягчающие обстоятельства: признание вины, наличие ведомственных наград и иждивенцев.

Разъяснение имеет обязательный характер для советов региональных палат, которые выносят решения о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности, объясняет исполнительный вице-президент ФПА Игорь Сучков. Но документ носит исключительно методический характер, подчеркивает он: в нем лишь указано, на какие моменты нужно обратить внимание и какие вопросы обсудить при определении вида взыскания. При этом совет ФПА строго придерживается ранее высказанной позиции и не вмешивается в процесс определения наказания. Поэтому документ не привязан к какому-то конкретному дисциплинарному производству и в нем не нашли отражения «резонансные» дисциплинарные дела. Ссылки на конкретные примеры приводятся лишь для соотнесения состоявшихся решений с судебной практикой по их обжалованию, чтобы сформировать унифицированный подход и единое понимание.

Хорошо уже то, что такой документ появился, даже если в нем нет ответов на все вопросы, говорит адвокат международной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев, представлявший Наумова в его споре с региональной палатой. Это первая попытка разъяснить общие принципы юридической ответственности для адвокатов, подчеркивает юрист, дела все равно будут рассматриваться в индивидуальном порядке, но теперь по крайней мере появится стандарт, которому региональные палаты должны ­будут следовать.

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