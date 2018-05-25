Адвокатам прописали дисциплинарный стандарт

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Разъяснение имеет обязательный характер для советов региональных палат, которые выносят решения о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности, объясняет исполнительный вице-президент ФПА Игорь Сучков Евгений Разумный / Ведомости

Совет Федеральной палаты адво­катов (ФПА) утвердил разъяснения комиссии ФПА по этике и стандартам о применении мер дисциплинарной ответственности к адвокатам. Это первое разъяснение такого рода, оно подготовлено по инициативе президента ФПА после серии резонансных историй, связанных с применением новой версии Кодекса профессиональной этики – согласно недавно внесенным в него поправкам, адвоката можно наказывать в том числе и за ущерб, нанесенный авторитету адвокатуры вне профессиональной деятельности. В результате, например, адвоката из Мордовии Сергея Наумова в 2017 г. лишили статуса за появление в суде в шортах и бандане, а башкирского юриста Виталия Буркина – за нелицеприятные отзывы о судьях в соцсетях.

Впрочем, в подготовленных комиссией разъяснениях не оказалось ни слова о том, как следует оценивать ношение адвокатами банданы. Там лишь уточняется, что по общему правилу к адвокату применяются меры дисциплинарной ответственности в виде замечания и предупреждения, а прекращение статуса может применяться в случае грубого или неоднократного нарушения законодательства об адвокатуре, в том числе Кодекса профессиональной этики. В качестве примера авторы разъяснений ссылаются на «грубое и явное проявление неуважения к сотрудникам судебной системы в помещении канцелярии мировых судей с использованием в их адрес нецензурной брани» со стороны адвоката в Адыгее. Систематическое нарушение графика дежурств адвокатов, если оно «носило умышленный характер», также может стать основанием для лишения статуса. При назначении наказания следует учитывать и смягчающие обстоятельства: признание вины, наличие ведомственных наград и иждивенцев.