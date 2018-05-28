Сумеет ли Махатхир Мохамад победить коррупцию в Малайзии

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Reuters

В начале мая в Малайзии впервые более чем за 60 лет оппозиции удалось победить на выборах. Она получила 176 из 222 мест в парламенте. Коалиция «Альянс надежды» пришла к власти на фоне недовольства населения коррумпированностью правительства предыдущего премьер-министра Наджиба Разака. Это одно из самых драматичных и в то же время бескровное свержение авторитарного режима в новейшей истории. Еще более примечательно, что реформистскую революцию возглавил 92-летний Махатхир Мохамад, занимавший пост премьера в 1981–2003 гг. Сейчас он действовал вместе с Анваром Ибрагимом, своим бывшим протеже, а позднее противником.

Первоначальное ликование стихает, и Махатхиру предстоит непростая задача выполнить обещания коалиции: отменить репрессивные законы, реформировать коррумпированные общественные институты и обеспечить более честное распределение благосостояния. Скептицизм по поводу перехода Махатхира на сторону демократии – лишь одно из многих препятствий, которые стоят перед его правительством.

Малайзия Государство в Юго-Восточной Азии

Территория – 330 800 кв. км.

Население – 32,4 млн человек.

ВВП (2017 г., в текущих ценах) – $364,4 млрд.

Уровень безработицы (март 2018 г.) – 3,3%.

Инфляция (апрель 2018 г.) – 20,9%.

Внешнеторговый оборот (2017 г.): импорт – $193,9 млрд, экспорт – $216,4 млрд.

Государственный долг (2017 г.) – 50,8% ВВП.

Международные резервы (март 2018 г.) – $110,8 млрд.

Предыдущая правящая партия – Объединенная малайская национальная организация (ОМНО) за десятилетия, что была у власти, использовала правовую систему, гражданские службы и госкомпании в собственных целях. Но репрессии, манипуляции на выборах и подозрения в коррупции достигли апогея при Наджибе. Ему было запрещено покидать страну после того, как Махатхир начал новое расследование по поводу предполагаемого хищения средств из суверенного фонда 1MDB, созданного как раз при Наджибе.

«Коалиция не будет мстить, но восстановит верховенство закона», – заявил Махатхир на пресс-конференции после выборов.

Если у Махатхира все получится, многонациональная страна с населением 31 млн человек, которая привлекла внимание множества иностранных инвесторов, сможет стать примером для остальных государств, страдающих от репрессивных режимов и утечки мозгов за границу. Для других стран – от Мьянмы и ЮАР до Индонезии и Египта – переход от авторитаризма к более демократическим политическим системам оказался трудным. Анвар, освобожденный Махатхиром из тюрьмы, не испытывает иллюзий относительно того, что его ждет, если через год-два он станет премьером, как это запланировано. «Я изучал историю и знаю, как революции и народные движения разочаровывали массы», – говорит он.

Даже критики признают, как быстро после приведения к присяге в качестве премьера 10 мая Махатхир начал разрушать систему, которую сам помогал создавать. Он добился королевского полного помилования для Анвара, который впервые сел в тюрьму при Махатхире в 1998 г. (до 2004 г.) и затем снова – при Наджибе в 2015 г. В отставку ушли генпрокурор и руководитель антикоррупционной комиссии Малайзии. Также Махатхир создал комитеты по вопросам институциональных и экономических реформ и начал расследовать скандал вокруг суверенного фонда Малайзии 1MDB, из которого было выведено и отмыто минимум $4,5 млрд, согласно данным министерства юстиции США.

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