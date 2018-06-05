Политика / Демократия

Новосибирские выборы лишились конкуренции

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть может отказаться от выдвижения в губернаторы
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Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть, вероятно, откажется от выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора Новосибирской области. Об этом «Ведомостям» сказали человек, близкий к администрации президента, и собеседник, близкий к мэрии Новосибирска. Связаться с пресс-секретарем Локотя во вторник вечером не удалось.

В апреле мэр заявил, что планирует побороться на губернаторских выборах с назначенным осенью 2017 г. врио губернатора бывшим мэром Вологды Андреем Травниковым. Себе в советники Локоть взял бывшего губернатора Красноярского края и Новосибирской области, экс-полпреда президента в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского, который неоднократно критиковал врио губернатора и говорил, что поддержит Локотя на выборах губернатора. Недавно Толоконский заявил в интервью «НДН.Инфо», что Травников «не может принимать никаких решений, он может только выполнять», не нацелен на местных и постоянно советуется с Москвой. Против Толоконского и Локотя последний месяц велась жесткая информационная кампания. При этом собеседник, близкий к мэрии Новосибирска, говорил «Ведомостям», что у Локотя не будет проблем с преодолением муниципального фильтра.

В понедельник «Коммерсантъ» сообщил, что Толоконский уволился с поста советника мэра Новосибирска. Локоть объяснил изданию, что Толоконский не может исполнять свои обязанности по личным обстоятельствам – из-за недавней смерти матери. Однако источники «Коммерсанта» в мэрии Новосибирска связали это решение с давлением, которое оказывалось на Толоконского из-за поддержки им Локотя на выборах губернатора. Толоконский, в свою очередь, был вызван на допрос в красноярский Следственный комитет: он проходит свидетелем по делу о хищении.

На прошлой неделе, по информации «Коммерсанта», в Новосибирск приезжал замначальника управления внутренней политики президента Александр Харичев. Его приезд подтвердил и собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента. По его словам, на встрече обсуждался вариант либо с отказом от выдвижения Локотя, либо с его участием в выборах «в ограниченном формате». «Видимо, были найдены убедительные аргументы», – добавляет собеседник. В конце мая Толоконский был также уволен с поста штатного эксперта Сибирского института управления, а премьер Дмитрий Медведев отозвал его кандидатуру из списка новых членов совета директоров РЖД. Кроме того, обсуждался вопрос об исключении Толоконского из «Единой России», говорили собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента.

Локоть был избран мэром Новосибирска на выборах в апреле 2014 г. Его кандидатуру выдвинула КПРФ, но он фактически стал единым кандидатом от оппозиции: в его пользу снялись с выборов пять других кандидатов. На выборах Локоть получил 44% голосов, а его соперник-единоросс Владимир Знатков – 40%. Сейчас в России два губернатора-коммуниста – назначенный указом президента Андрей Клычков (Орловская область) и Сергей Левченко (Иркутская область), который в 2015 г. победил на выборах губернатора-единоросса Сергея Ерощенко.

Начиная игру, Локоть исходил из «победного» или высококонкурентного сценария выборов, подобной логики придерживался и его политический союзник Толоконский, говорит политолог Дмитрий Орлов: «Однако мэр Новосибирска столкнулся с серьезными ограничителями: контригрой Травникова и федерального центра, практически нерешаемой проблемой муниципального фильтра. Но главное – широкую антигубернаторскую коалицию, аналогичную той, которую сформировал в 2015 г. Сергей Левченко, Локотю сформировать не удалось». Реализация высококонкурентного, а тем более «победного» сценария теперь маловероятна и неучастие в выборах было бы для Локотя рациональным решением, полагает эксперт.

«На первый взгляд это результат давления, которое было в последние дни, в том числе по Толоконскому, – отмечает политолог Михаил Виноградов. – При отсутствии Локотя шансы Травникова на победу растут, но сверхуспех не гарантирован, поскольку за эти месяцы он не продемонстрировал достаточную мотивацию работать на посту новосибирского губернатора». Поэтому противоречия пока замораживаются и оттают после выборов, если до них Локоть сам не откажется от условий достигнутого компромисса, добавляет эксперт.

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