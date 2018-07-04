Политика / Безопасность и право

Минюст готов покончить с автономными третейскими арбитрами

С точки зрения юридического ведомства, они незаконны
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Совет по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте во вторник отказал в рекомендации еще двум организациям, претендовавшим на право создавать постоянно действующие арбитражные учреждения. С 1 ноября 2017 г., когда завершился переходный этап реформы системы третейского разбирательства, рассматривать такие споры могут лишь постоянно действующие арбитражные учреждения, получившие разрешение правительства. До сих пор получить его удалось лишь четырем организациям, при этом две – Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при ТПП – действуют на основании закона и только две получили разрешение по рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства. В Минюсте предпочитают говорить о постоянном функционировании 13 третейских судов – с учетом региональных отделений этих организаций. Большинству НКО, пытавшихся подтвердить статус арбитра, не удалось пройти жесткий фильтр Минюста, но ведомство это не беспокоит. «Пока мы не видели, что не хватает арбитражных учреждений, говорить, что случился какой-то коллапс, у нас оснований нет», – сказал «Ведомостям» замминистра юстиции Денис Новак.

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