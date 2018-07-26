Политика / Демократия

Российские чиновники считают, что в стране пыток нет

В комитете ООН остались недовольны ответами России о соблюдении Конвенции против пыток
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Российская делегация в четверг ответила на вопросы, поставленные комитетом ООН против пыток накануне, в первый день отчета России о соблюдении Конвенции против пыток. Входящие в делегацию чиновники и силовики заявили, что нашумевший факт избиения заключенного в ярославской колонии подтвердился, но ни один из других подобных случаев не нашел подтверждения.

Так, начальник Главного управления Генпрокуратуры по надзору за следствием Валерий Максименко сообщил, что не подтвердился факт пыток в петербургском СИЗО предпринимателя Валерия Пшеничного, которого нашли повешенным, хотя версия доведения до самоубийства проверяется. Не подтвердились также пытки в колонии активиста Ильдара Дадина и преследование гомосексуалов в Чечне, отметил прокурор. Но расследование пыток в ярославской колонии будет доведено до суда и строгое наказание коснется всех виновных, «невзирая на чины», пообещал руководитель российской делегации - замминистра юстиции Михаил Гальперин: это должно стать сигналом о недопустимости нарушения законов в этой сфере.

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Комментарии  ()
FRANK2
18:43 26.07.2018
Конечно кто бы сомневался россию представляет в ООН небндзя или (и) бендзя
00
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