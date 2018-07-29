Политика / Власть
Статья опубликована в № 4619 от 30.07.2018 под заголовком: Секс, ложь и пенсии

Как нижняя палата поработала в весеннюю сессию

Думские скандалы подпортили позитивную повестку
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Госдума в пятницу завершила весеннюю сессию. В первом полугодии 2018 г. депутаты сделали немало для своих избирателей: повысили МРОТ, продлили дачную амнистию, помогли дольщикам и заключенным. Но самыми яркими событиями сессии все равно стали скандалы.

Правда или травля

Одним из самых резонансных думских событий стал скандал и обвинения депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах по отношению к журналисткам. Об этом в феврале открыто заявили Екатерина Котрикадзе (RTVI), Фарида Рустамова (Русская служба Би-би-си) и Дарья Жук («Дождь»), а Би-би-си опубликовала расшифровку аудиозаписи, где Слуцкий предлагает Рустамовой стать его любовницей. Сам депутат все обвинения отрицал. Думская комиссия по этике, изучив жалобы Жук и Рустамовой, не нашла нарушений и предложила им обращаться в суд. В ответ группа российских СМИ, в том числе РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости», объявила бойкот Думе в целом или ее отдельным представителям.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин увидел в этом элементы травли: «Оказывать давление на депутатов, более того, навешивать ярлыки, травить депутатов, потому что приняли решение, которое считают справедливым и нужным, – это значит выходить из правового поля». А поздравляя думских журналисток с днем 8 Марта, он даже посоветовал тем из них, кому «опасно работать в Думе», поменять работу. Единственными депутатами, поддержавшими СМИ, оказались Валерий Рашкин (КПРФ) и телеведущая Оксана Пушкина («Единая Россия»). Впрочем, зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак тоже дал понять, что осуждает Слуцкого: «К сожалению, это не наш депутат, мы бы разобрались быстро. Каждый определяет для себя сам, что значит вести себя по-мужски».

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