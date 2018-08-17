Статус безопасной гавани может помешать экономике Швейцарии

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Бизнесмены обеспокоены, что международные торговые и геополитические конфликты снова привлекут внимание инвесторов к Швейцарии как безопасной гавани Frank Augstein / AP

Резкий рост курса швейцарского франка к евро в 2015 г. ударил по швейцарским экспортерам. С тех пор экономика Швейцарии восстановилась благодаря ускорению мировой экономики и притоку туристов. Уровень безработицы в стране сейчас самый низкий за последние 10 лет и равен 2,6%, а Национальный банк Швейцарии осторожно прогнозирует, что ВВП в этом году вырастет на 2%, что станет максимумом с 2014 г.

«Погода благоприятная, швейцарский франк теперь не такой дорогой, а экономическая ситуация в Европе улучшилась, поэтому люди снова могут позволить себе Швейцарию», – говорит Морис Рапен из швейцарской ассоциации канатных дорог.