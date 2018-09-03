Коммунисты перенесли борьбу за пенсионный референдум в Верховный суд

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Для организации пенсионного референдума коммунистам пока не хватает мобильности Евгений Разумный / Ведомости

КПРФ в понедельник обжаловала в Верховном суде решение Ростовского облсуда, который на прошлой неделе отказался удовлетворить иск коммунистов об отмене решений облизбиркома, зарегистрировавшего конкурирующую подгруппу по проведению референдума о повышении пенсионного возраста и отказавшего в регистрации подгруппы КПРФ. Об этом «Ведомостям» рассказал зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев. По данным Центризбиркома, уже в 10 регионах созданные КПРФ подгруппы получили отказ из-за того, что перед ними успели подать документы авторы альтернативных вопросов (всего ЦИК одобрил пять таких вопросов, и в итоге ни одна из инициативных групп не смогла зарегистрировать как минимум 43 региональные подгруппы, что необходимо для начала сбора подписей в поддержку референдума). В компартии убеждены, что их регистрации препятствуют спойлерские подгруппы, которые созданы для саботирования плебисцита.

Как следует из искового заявления КПРФ, в облизбирком поступили два заявления о регистрации подгруппы по проведению референдума менее чем с 24-часовой разницей. Первое подали активисты, поддержавшие формулировку нижегородской инициативной группы. Коммунисты оказались вторыми и получили отказ, так как закон запрещает создавать в одном регионе более одной подгруппы по схожим вопросам. При этом, по мнению КПРФ, их конкуренты допустили многочисленные нарушения. Например, не все подписи участников подгруппы были в наличии или нотариально заверены. К тому же члены подгруппы смогли провести собрание, сбор подписей, регистрацию у нотариуса, подготовку документов и подать их в облизбирком всего за час с небольшим – это физически невозможно и заставляет предположить, что собрание не проводилось, а документы сфальсифицированы, полагают коммунисты. Кроме того, ЦИК не давал заключения о схожести двух вопросов референдума, а ростовский избирком не имел права самостоятельно делать такие выводы, отмечалось в иске.