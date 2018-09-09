Региональные выборы принесли властям больше неприятностей, чем ожидалось

Но провалы губернаторов и «Единой России» связаны не только с пенсионной реформой, считают эксперты

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В Хабаровском крае второй тур неизбежен Дмитрий Моргулис / ТАСС

Региональная кампания – 2018 оказалась для властей даже более сложной, чем предполагалось. Уже к вечеру воскресенья стало ясно, что как минимум в трех регионах возможен второй тур губернаторских выборов, а еще в двух «Единая Россия» может уступить лидерство в голосовании по партспискам на парламентских выборах.

В Хабаровском крае после обработки 83% протоколов губернатор Вячеслав Шпорт и выдвиженец ЛДПР Сергей Фургал набрали по 35% голосов, что делает второй тур неизбежным (для победы требуется более 50%). В Приморье после подсчета 68,4% бюллетеней тоже не был исключен второй тур: врио губернатора Андрей Тарасенко набрал лишь 46,4%. Наконец, глава Хакасии Виктор Зимин лидировал всего с 45% голосов (21% обработанных протоколов).