Верховный суд разъяснил, кого не считать экстремистом
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Верховный суд внес в четверг поправки в свое постановление 2011 г. по делам об экстремизме в интернете. Он уточнил, что сама по себе экстремистская публикация или ее репост не может служить доказательством преступления, нужно доказать наличие умысла – т. е. что целью автора было именно возбудить ненависть или вражду. Наличие цели должно подтверждаться и другими доказательствами, в том числе данными о личности обвиняемого, его участии в экстремистских объединениях или приверженности радикальной идеологии. Суд должен учитывать и контекст публикации (комментарии, число просмотров, общее содержание аккаунта), а также характер и степень общественной опасности таких публикаций, так как не является преступлением действие, формально подпадающее под Уголовный кодекс, но не представляющее общественной опасности.
Обратить на все это внимание следует уже на стадии рассмотрения жалоб на возбуждение дел, следует из поправок. «Мы уверены, что суды обладают достаточными полномочиями, чтобы не допустить незаконного возбуждения уголовных дел», – сказал судья-докладчик Олег Зателепин. Кроме того, Верховный суд напоминает, что заключение эксперта «не имеет заранее установленной силы», только суд вправе решить, являются ли те или иные действия преступлением. Заключение эксперта не должно оставаться без должной оценки суда, пояснил Зателепин.
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