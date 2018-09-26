Но узнать о ее проведении они не могут

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Гражданам разрешат оспаривать решения суда, давшего санкцию на их прослушку Андрей Гордеев / Ведомости

Проведение оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), ограничивающих права граждан, можно будет оспорить в суде. Законопроект Минюста об этом опубликован на портале раскрытия информации. Если он будет принят, в законе об оперативно-розыскной деятельности появится новая статья, регламентирующая процедуру обжалования. Решение суда, санкционировавшего обыск или прослушивание переговоров, может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение месяца со дня установления этим лицом факта проведения в отношении его ОРМ. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 суток. При этом «в целях обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения дела» правоохранители обязаны предоставить судье по его требованию оперативно-служебные документы о сведениях, послуживших поводом к принятию решения о слежке. А судья должен вынести мотивированное постановление «с изложением обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения».

Законопроект направлен на уточнение положений закона, который признает за гражданами право оспаривать ущемляющие их права решения. Однако порядок, в котором это должно происходить, не определен, отмечается в пояснительной записке. Теперь вводится правило, в соответствии с которым санкция, полученная до возбуждения уголовного дела, оспаривается по правилам административного судопроизводства. А если решение о проведении ОРМ принималось в ходе расследования либо доследственной проверки – то по правилам УПК.