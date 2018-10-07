Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4669 от 08.10.2018 под заголовком: Минюст ответил один раз

Российские власти не видят нарушений в массовых задержаниях на митингах

Закон попирают сами задержанные, разъяснил Минюст Страсбургскому суду
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Министерство юстиции России направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) правовую позицию российских властей по существу 20 жалоб на привлечение к административной ответственности за несоблюдение закона о митингах при проведении публичных мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге и Барнауле в 2016–2017 гг. Об этом сообщила на прошлой неделе пресс-служба ведомства. Позиция Минюста сводится к тому, что «прекращение проводимых заявителями публичных мероприятий и привлечение их к ответственности не нарушают международных норм и направлены на защиту общественного порядка, безопасности, прав и свобод других лиц, а рассмотрение соответствующих дел об административных правонарушениях осуществлено национальными судами в полном соответствии с требованиями процессуального законодательства и с соблюдением принципов состязательности и равноправия сторон».

Минюст настаивает, что в делах об участии в публичных акциях нет никаких нарушений со стороны российских правоохранителей, а вот заявители нарушали закон. «Имея возможность проведения мероприятий в полном соответствии с требованиями законодательства, заявители сознательно пренебрегли обязанностью по их согласованию с уполномоченными органами», – считают в юридическом ведомстве. В свое время ЕСПЧ признал право государства устанавливать требования к организации и проведению публичных мероприятий, а также применять к не соблюдающим такие требования лицам законные санкции, напоминает Минюст, ссылаясь на решения Страсбургского суда по делам «Берладир и другие против России», а также «Ева Молнар против Венгрии».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике