Российские власти не видят нарушений в массовых задержаниях на митингах

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Минюст настаивает, что в делах об участии в публичных акциях нет никаких нарушений со стороны российских правоохранителей, а вот заявители нарушали закон Евгений Разумный / Ведомости

Министерство юстиции России направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) правовую позицию российских властей по существу 20 жалоб на привлечение к административной ответственности за несоблюдение закона о митингах при проведении публичных мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге и Барнауле в 2016–2017 гг. Об этом сообщила на прошлой неделе пресс-служба ведомства. Позиция Минюста сводится к тому, что «прекращение проводимых заявителями публичных мероприятий и привлечение их к ответственности не нарушают международных норм и направлены на защиту общественного порядка, безопасности, прав и свобод других лиц, а рассмотрение соответствующих дел об административных правонарушениях осуществлено национальными судами в полном соответствии с требованиями процессуального законодательства и с соблюдением принципов состязательности и равноправия сторон».

Минюст настаивает, что в делах об участии в публичных акциях нет никаких нарушений со стороны российских правоохранителей, а вот заявители нарушали закон. «Имея возможность проведения мероприятий в полном соответствии с требованиями законодательства, заявители сознательно пренебрегли обязанностью по их согласованию с уполномоченными органами», – считают в юридическом ведомстве. В свое время ЕСПЧ признал право государства устанавливать требования к организации и проведению публичных мероприятий, а также применять к не соблюдающим такие требования лицам законные санкции, напоминает Минюст, ссылаясь на решения Страсбургского суда по делам «Берладир и другие против России», а также «Ева Молнар против Венгрии».