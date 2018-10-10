Родители Захарченко пожаловались в Страсбург на конфискацию имущества
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Виктор и Валентина Захарченко – родители бывшего полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко – пожаловались в ЕСПЧ на решение Никулинского суда Москвы, обратившего в доход государства принадлежащее им, а также другим родственникам и знакомым Захарченко имущество. Об этом «Ведомостям» рассказал Виктор Емельянов, представляющий обоих истцов в Страсбурге. Заявители апеллируют к ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует право на справедливый суд, а также ст. 1 протокола № 1 к Конвенции о защите собственности.
В конце 2017 г. суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества родных и знакомых Дмитрия Захарченко (его обвиняют в получении взятки, при обыске в квартире его сестры нашли сумму, эквивалентную 9 млрд руб.). В общей сложности надзорное ведомство добилось конфискации принадлежащих родственникам и знакомым 13 квартир, 14 машино-мест, четырех автомобилей, а также 19 млн руб., 600 000 евро и $20 000. Генпрокуратура воспользовалась нормой закона о контроле за расходами чиновников: если размер приобретенного имущества превышает задекларированный доход госслужащего за три года, оно подлежит конфискации. Суд решил, что ответчики получали деньги от Захарченко и распоряжались ими, несмотря на то что их сумма значительно превышала размер его зарплаты.
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