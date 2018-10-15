Уполномоченному России в ЕСПЧ разрешат торговаться с заявителями

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Уполномоченному России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) добавят новых функций Christian Lutz / AP

Уполномоченному России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) добавят новых функций, следует из проекта указа президента, опубликованного на портале раскрытия информации. Поправки в положение об уполномоченном корреспондируют с реформами, проводимыми в самом суде, актуализируют деятельность уполномоченного в связи с изменением используемых ЕСПЧ механизмов, а также позволят более оперативно и эффективно разрешать жалобы российских граждан и исполнять вынесенные судом постановления, говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту уполномоченный самостоятельно ведет переговоры об урегулировании дел по жалобам против России (сейчас он делает это по согласованию с заинтересованными органами госвласти). Кроме того, у него появится возможность урегулирования вопросов исполнения уже вступивших в силу решений ЕСПЧ. Она предусмотрена для случаев, когда буквально исполнить решение суда уже невозможно по объективным причинам, объясняет руководитель аппарата уполномоченного Андрей Федоров: например, заявитель добился признания права на ремонт в квартире, но за прошедшее с подачи жалобы время дом успели снести. В этом случае заявитель вполне может удовлетвориться денежной компенсацией, а Россия – отчитаться об исполнении соответствующего решения.