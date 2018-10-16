США и Саудовская Аравия ищут выход из дипломатического кризиса
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Саудовская Аравия думает признаться в том, что ее агенты случайно убили диссидента Джамаля Хашогги во время допроса, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT). Хашогги – известный журналист, который в 2017 г. уехал жить в США и в своих колонках в The Washington Post критиковал политику саудовского наследного принца Мухаммада ибн Салмана. Хашогги никто не видел с тех пор, как 2 октября он зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Турецкие власти заявили, что у них есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие его убийство в консульстве, и поделились ими с США. Эр-Рияд свою причастность к пропаже Хашогги отрицает.
Эта история привела к обострению отношений Саудовской Аравии с ее важным союзником – США. Президент Дональд Трамп в субботу пригрозил «жестко наказать» Эр-Рияд, если подозрения в убийстве Хашогги подтвердятся. Сенаторы начали расследование, а некоторые конгрессмены предложили даже прекратить продажу Эр-Рияду оружия, хотя Трамп сразу же отказался от этой идеи, чтобы не разрывать контракты более чем на $100 млрд. Саудовцы намекнули, что могут принять ответные меры как крупнейший в мире экспортер нефти.
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