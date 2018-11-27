Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4704 от 27.11.2018 под заголовком: Помощь тайная и явная

Россия сократила помощь другим странам

Это общемировой тренд — с ростом давления на собственную экономику проблемы других стран уходят на второй план
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В 2017 г. международная помощь России сократилась больше чем на $64 млн (или 5%) по сравнению с 2016 г., оценили эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в ноябрьском мониторинге экономической ситуации. Всего страна потратила $1,2 млрд на помощь своим иностранным партнерам, подсчитали они.

Снижение подобных трат – общемировая тенденция: за 2017 г. официальная помощь в целях развития сократилась на 0,6% и составила $146,6 млрд, следует из данных РАНХиГС. Россия же больше $1 млрд на поддержку других стран тратит третий год подряд.

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