Накануне юбилея Конституции эксперты заговорили о конституционном кризисе

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













У юристов пока нет единого мнения, что нужно менять в первую очередь – Конституцию или жизнь Андрей Гордеев / Ведомости

Станет ли 25-летний юбилей Конституции, который Россия отпразднует 12 декабря, последним, ждет ли нас конституционная реформа и нужна ли она – на эти вопросы в среду пытались ответить участники конференции «Конституция 1993 г.: вызов России и образ будущего», организованной Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Ассоциацией юристов России.

Тему реформы месяц назад подогрел председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, который в программной статье «Дух и буква Конституции» призвал не трогать Основной закон. Официально представители госвласти утверждают, что и мысли такой у них не было. «То, что в структурах органов госвласти никаких изменений Конституции не планируется, могу сказать однозначно», – говорил накануне в Общественной палате полпред президента в Конституционном суде Михаил Кротов (цитата по ТАСС). Но многие ученые с этим не согласны.