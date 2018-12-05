Накануне юбилея Конституции эксперты заговорили о конституционном кризисе
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Станет ли 25-летний юбилей Конституции, который Россия отпразднует 12 декабря, последним, ждет ли нас конституционная реформа и нужна ли она – на эти вопросы в среду пытались ответить участники конференции «Конституция 1993 г.: вызов России и образ будущего», организованной Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Ассоциацией юристов России.
Тему реформы месяц назад подогрел председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, который в программной статье «Дух и буква Конституции» призвал не трогать Основной закон. Официально представители госвласти утверждают, что и мысли такой у них не было. «То, что в структурах органов госвласти никаких изменений Конституции не планируется, могу сказать однозначно», – говорил накануне в Общественной палате полпред президента в Конституционном суде Михаил Кротов (цитата по ТАСС). Но многие ученые с этим не согласны.
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