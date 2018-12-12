Политика / Власть

Парламентарии заставят россиян уважать власть

Что будет называться неприличными высказываниями, непонятно
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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый зам Людмила Бокова и первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин внесли в среду в Думу поправки о введении административного наказания за распространение в СМИ и интернете заведомо ложных новостей, а также информации, «выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции и органам, осуществляющим государственную власть».

Правдивая ложь

Определение фейкньюс парламентарии предлагают зафиксировать в законах о СМИ и об информации: это заведомо недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверного сообщения и угрожающая жизни и здоровью граждан, общественному порядку, функционированию транспортной или социальной инфраструктуры или влекущая наступление иных тяжких последствий. За это граждане заплатят 3000–5000 руб., должностные лица – 30 000–50 000 руб., а юрлица – от 400 000 до 1 млн руб. Распространяющие ложь интернет-ресурсы во внесудебном порядке, предусмотренном для призывов к экстремизму и несанкционированным акциям, блокирует Роскомнадзор по обращению генпрокурора или его замов.

Публичное неуважение к государству в неприличной форме парламентарии предлагают приравнять к мелкому хулиганству: штраф от 1000 до 5000 руб. или арест на срок до 15 суток; интернет-ресурсы будут блокироваться по той же схеме. Интернет – общественное пространство, сказано в пояснительной записке.

Распространение информации через интернет может приводить к тяжким последствиям, считает Вяткин: «Например, когда распространяется информация, чтобы вызвать панику, массовые волнения. Случается происшествие – и кто-то начинает многократно завышать число жертв, опасность. Речь о попытках сознательно причинить вред». Введение ответственности за мелкое хулиганство в интернете тоже логично, уверен депутат: «Когда идет нецензурная брань, оскорбления, то это наказывается. Но в интернете есть большие проблемы с регулированием, а самоцензура не работает. Сейчас такой порядок действует в отношении детской порнографии, склонения к суициду – к этому же нет вопросов. Почему они должны быть в отношении оскорблений?»

Инициаторы поправок – члены Совета Федерации, уверяет собеседник в администрации президента, проект еще надо изучить. Под регулирование попадает только недостоверная информация под видом достоверной, которая может привести к катастрофическим последствиям вроде массового нарушения общественного порядка или создания угрозы гражданам, подчеркивает он. Во второй норме, по сути, речь о мелком хулиганстве в интернете, подтверждает он: «Нельзя оскорблять президента, правительство, Думу, Совет Федерации, публиковать оскорбительные фотографии, мемы и коллажи».

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Комментарии
Павел Сомневающийся
20:26 12.12.2018
«Славься, Отечество наше свободное«
00
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