Политика / Власть
Статья опубликована в № 4745 от 01.02.2019 под заголовком: Чиновники не покупают российский софт

Чиновники не спешат переходить на российский софт

Министерства и ведомства пытаются обойти ограничения на использование импортного программного обеспечения
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В 2017–2018 гг. российские органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды купили программного обеспечения на 17,2 млрд руб., подсчитала Счетная палата. Чуть более 8,5 млрд руб. из них было потрачено на покупку софта, включенного в реестр отечественного программного обеспечения. При этом закупки на 3,3 млрд руб. прошли с нарушениями, говорится в отчете Счетной палаты. Нарушения связаны с попытками купить программное обеспечение, не включенное в реестр.

Реестр отечественного софта создан в 2016 г. На момент проверки Счетной палаты в нем было чуть более 4700 программных продуктов. Министерства, ведомства и госкомпании не должны закупать импортные аналоги включенного в реестр программного обеспечения. Нарушить это правило госзаказчики могут, детально обосновав незаменимость импортного продукта. Федеральные ведомства и внебюджетные фонды в 2017–2018 гг. подготовили 656 таких обоснований, пишут аудиторы Счетной палаты. При этом нарушения они усмотрели в 121 таком обосновании.

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Комментарии
akouzmenko
16:54 01.02.2019
Все проверяющие а) не работают сами реально с этим софтом, или чего там надо импортозамещать б) не отвечают за результаты и последствия этого замещения но тем не менее точно знают, что нужно использовать, а что нет. И где пользователи что нарушили, и как их надо наказать.
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