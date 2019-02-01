Чиновники не спешат переходить на российский софт

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Реестр отечественного софта создан в 2016 г. На момент проверки Счетной палаты в нем было чуть более 4700 программных продуктов Андрей Гордеев / Ведомости

В 2017–2018 гг. российские органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды купили программного обеспечения на 17,2 млрд руб., подсчитала Счетная палата. Чуть более 8,5 млрд руб. из них было потрачено на покупку софта, включенного в реестр отечественного программного обеспечения. При этом закупки на 3,3 млрд руб. прошли с нарушениями, говорится в отчете Счетной палаты. Нарушения связаны с попытками купить программное обеспечение, не включенное в реестр.

Реестр отечественного софта создан в 2016 г. На момент проверки Счетной палаты в нем было чуть более 4700 программных продуктов. Министерства, ведомства и госкомпании не должны закупать импортные аналоги включенного в реестр программного обеспечения. Нарушить это правило госзаказчики могут, детально обосновав незаменимость импортного продукта. Федеральные ведомства и внебюджетные фонды в 2017–2018 гг. подготовили 656 таких обоснований, пишут аудиторы Счетной палаты. При этом нарушения они усмотрели в 121 таком обосновании.