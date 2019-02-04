Конституционный судья не согласился с ограничением прав иностранных владельцев СМИ

Опасения не повод для запретов Денис Абрамов / Ведомости

Ограничение конституционных прав граждан не может быть основано на чьих-то фобиях, считает судья Конституционного суда Константин Арановский. Он выступил с особым мнением по делу об ограничении участия иностранцев в российских СМИ, мнение опубликовано на сайте суда. В январе Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону положения закона о средствах массовой информации (СМИ), не позволяющие точно установить круг субъектов корпоративных правоотношений, на которых распространяется ограничение доли иностранного капитала в российских СМИ на уровне 20%. Само по себе ограничение не противоречит Конституции, решил суд. Однако Арановский не согласен с коллегами: решения, которые приводят к изъятиям в правах, мало обосновать лишь опасениями, настаивает он. По его мнению, во время процесса законодатель так и не смог представить доказательств существования реальной угрозы конституционным ценностям со стороны иностранных владельцев СМИ. Госдума просто не ответила ничего на просьбу сообщить общеизвестные факты или неочевидные обстоятельства, которые бы доказывали реальное существование угроз конституционным ценностям. Совет Федерации представил справку, из которой следовало: за три года с момента вступления в силу спорной нормы с российского медийного рынка в тысячах случаев ушли или сократили участие в капиталах и редакциях СМИ финские, голландские, немецкие, британские и другие участники. «Информация эта доказывает лишь то, что доступ к медийной свободе реально был ограничен», – констатирует судья. Однако законодательные решения, которые приводят к изъятиям в правах, мало обосновать лишь опасениями. «Эти эмоциональные состояния можно уважать, с тем, однако, что никто не обязан в них участвовать и тем более получать на их основании ограничения в правах», – подчеркивает Арановский.

Особое мнение судьи – это документ, который имеет не столько юридический, сколько научно-публицистический характер, так как не создает юридических последствий, отмечает Дмитрий Кравченко из «Аснис и партнеры». Однако оно может служить признаком динамики в подходах Конституционного суда, добавляет он.