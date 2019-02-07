Сенатор Клишас: правительство выделит 20 млрд рублей на управление рунетом

Сенатор Андрей Клишас Владимир Федоренко / РИА Новости

Правительство выделит 20 млрд руб. на исполнение законопроекта об управлении рунетом, передает «РИА Новости» слова члена Совета Федерации Андрея Клишаса. Он вместе с сенатором Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым внес этот законопроект в Госдуму в декабре 2018 г.

Правительство не предусматривало и не согласовывало никаких затрат на реализацию законопроекта об управлении рунетом, заверил «Ведомости» федеральный чиновник. При этом участники совещаний в правительстве неоднократно обсуждали, что исполнение этого законопроекта потребует значительного финансирования, источники которого до сих пор не определены, говорит он. Бокова и Клишас не ответили на звонки. Представитель вице-премьера Максима Акимова (курирует «Цифровую экономику») и представитель Роскомнадзора отказались от комментариев. Представитель Минкомсвязи не ответил на запрос.

Речь идет о заложенных в бюджете средствах на создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, объяснил Клишас «РИА Новости». Этот центр должен быть создан в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе и управлять сетями связи в критических ситуациях, говорилось в законопроекте. Центр будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи, объясняла «Ведомостям» Бокова.

Федеральный бюджет на 2019 г. и планово до 2021 г. не предусматривает затраты на исполнение законопроекта, указала в своем отрицательном заключении на законопроект Счетная палата – документ опубликован на сайте с документами Госдумы. Законопроект потребует дополнительных бюджетных расходов и приведет к росту стоимости товаров и услуг, пишет Счетная палата. А это создает риск, что увеличатся расходы российских бюджетов всех уровней, предупреждает ведомство.

Как только Центр мониторинга начнет работу и проанализирует структуру сети, будут определены реальные угрозы и выбрано оборудование, которое позволит противодействовать этим угрозам, можно будет определить, сколько нужно средств на дальнейшие мероприятия, передает агентство слова Клишаса.

«В паспорте проекта «Информационная безопасность», который одобрило правительство, предусмотрено финансирование данных мероприятий (более 20 млрд руб.)», – знает Клишас. «Информационная безопасность» – это один из федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика». На создание Центра мониторинга в бюджете заложено 1,8 млрд руб., заявил «Ведомостям» соавтор законопроекта Андрей Луговой. Остальная часть средств на другие мероприятия по законопроекту выделена как финансирование на программу «Цифровая экономика», заверил Луговой, но точную сумму не назвал. Дополнительные средства из бюджета выделять не потребуется, говорит депутат.

Разработчики законопроекта, судя по его конечным целям, могли иметь в виду, что центр будет не просто следить за ситуацией, но и получит техническую возможность самостоятельно управлять маршрутизацией трафика в критической ситуации, думает совладелец компании «РДП.ру» Антон Сушкевич. Тогда на балансе такого центра должна быть вся необходимая инфраструктура для управления – расставленное на сетях операторов оборудование, указывает он. Создание и поддержание центра с таким оснащением и полномочиями может стоить десятки миллиардов рублей, уверен Сушкевич. Еще можно установить операторам некий отдельный софт, который будет постоянно передавать данные об их сетях на единую платформу центра, а специалисты центра будут в ручном режиме анализировать сети операторов и оповещать их о том, как следует маршрутизировать трафик на этих сетях, предлагает альтернативу Сушкевич. Создание такого центра, скорее аналитического, может стоить на десятки процентов дешевле, чем первый вариант с полноценной собственной инфраструктурой.

Центр мониторинга может отвечать за отслеживание и оповещение в ручном режиме операторов о том, как им следует управлять трафиком, согласна куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова. Однако пока никто не проводил расчетов, как такой центр может существовать и создаваться и сколько он стоит, заверила она. Требования к центру – чтобы просчитать затраты на него – должны быть прописаны в подзаконных актах, отметила Левова, а все возможные затраты на реализацию законопроекта должны появиться в финансово-экономическом обосновании к нему. Если сенатор Клишас упомянул о 20 млрд руб., затрат, то он мог, скорее, иметь в виду расчеты затрат на оборудование для операторов по другой части законопроектов – об установке стандартизированного DPI для блокировок нежелательного контента, рассуждает Левова. Однако и в этом случае к оценкам стоит относиться скептически – они были крайне приблизительными и основывались на расценках одного потенциального поставщика отечественного оборудования для субъективно рассчитанного объема трафика.