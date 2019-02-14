Лидеров преступных группировок можно будет сажать за один лишь факт такого лидерства

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Захарий Калашов (на фото справа) – первый пока осужденный по ст. 210 УК, которого суд признал «лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии» Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за создание преступного сообщества. Теперь согласно новой формулировке ст. 210 УК следствию не надо будет доказывать, что лидер организованной преступной группы (ОПГ) лично совершил преступление. Достаточно заявить, что обвиняемый был лидером ОПГ, т. е. координировал преступные действия или руководил ими, создавал устойчивые преступные связи между различными группами, занимался разделом сфер преступного влияния и преступных доходов.

В УК также появится новая статья 210.1, устанавливающая ответственность за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии – это грозит лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. Кроме того, выделяется в отдельную часть норма об участии в собрании организаторов или представителей преступных сообществ: это, как и прежде, грозит тюрьмой на срок от 12 до 20 лет, но сопутствующий штраф вырастет с 1 млн до 5 млн руб. Исключается также возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено УК, и условного осуждения.