Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4755 от 15.02.2019 под заголовком: Закон против паханов

Лидеров преступных группировок можно будет сажать за один лишь факт такого лидерства

Президентские поправки в УК могут спровоцировать волну репрессий, предупреждают юристы
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Президент Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за создание преступного сообщества. Теперь согласно новой формулировке ст. 210 УК следствию не надо будет доказывать, что лидер организованной преступной группы (ОПГ) лично совершил преступление. Достаточно заявить, что обвиняемый был лидером ОПГ, т. е. координировал преступные действия или руководил ими, создавал устойчивые преступные связи между различными группами, занимался разделом сфер преступного влияния и преступных доходов.

В УК также появится новая статья 210.1, устанавливающая ответственность за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии – это грозит лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. Кроме того, выделяется в отдельную часть норма об участии в собрании организаторов или представителей преступных сообществ: это, как и прежде, грозит тюрьмой на срок от 12 до 20 лет, но сопутствующий штраф вырастет с 1 млн до 5 млн руб. Исключается также возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено УК, и условного осуждения.

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