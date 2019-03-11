Сухопутные войска добились больших успехов, но есть и недостатки

Главное внимание в последние шесть лет уделялось созданию группировки в Крыму и на границе с Украиной

Число контрактников в Российской армии составляет около 394 000 человек Андрей Гордеев / Ведомости

Число контрактников в Российской армии составляет около 394 000 человек – в 2 с лишним раза больше, чем в 2012 г., заявил в понедельник министр обороны Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне. «В настоящее время в каждом полку и бригаде [Сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и береговых войск ВМФ] формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий – призывниками. При этом призывники к выполнению боевых задач не привлекаются. Сформировано 136 батальонных тактических групп (усиленные батальоны, имеющие возможность действовать самостоятельно. – «Ведомости»), укомплектованных контрактниками, готовых к выполнению любых поставленных задач», – пояснил министр.

Рассказал Шойгу и о промежуточных результатах перевооружения армии и флота. В 2012 г., когда он был назначен министром, доля современного вооружения составляла 16%, а сейчас она достигла 61,5% (ниже всего этот показатель в Сухопутных войсках – 48,3%). Среди прочего в Сухопутные войска поступило 10 ракетных бригад комплекса «Искандер», 3712 новых и модернизированных танков и бронемашин, 34 соединения обеспечены индивидуальной боевой экипировкой «Ратник-2».

Главное достижение Шойгу – это рост укомплектованности Вооруженных сил с 70% в 2012 г. почти до 95% сейчас, что, правда, достигнуто в немалой степени наращиванием численности офицерского состава до значений, предшествовавших реформе 2008 г. при министре Анатолии Сердюкове, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. Преодоление кризиса с комплектованием позволило в том числе нарастить численность Сухопутных войск, являющихся основой Вооруженных сил, и сформировать ряд новых частей и соединений, что в первую очередь дало возможность создать значительную сухопутную группировку на границах с Украиной, добавляет эксперт.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, с 2012 г. Сухопутные войска действительно значительно повысили свой потенциал, оперативные и боевые возможности. Ситуация с перевооружением на оперативно-тактические ракетные комплексы складывается хорошо, на современные средства разведки, связи и РЭБ – неплохо, на средства ПВО – в целом хорошо, как и на новую автомобильную технику. Очень хорошо в сравнении с 2012 г. выглядит перевооружение военнослужащих Сухопутных войск на новые средства боевой индивидуальной экипировки. В то же время ранее намеченные планы перевооружения на перспективные образцы бронетанкового вооружения и техники сдвинулись вправо на 5–7 лет, примерно аналогична и ситуация с перевооружением на перспективные образцы ствольной и реактивной артиллерии.

С учетом вооружения почти всех западных соседей России современными противотанковыми ракетами и началом закупок ими высокоточных тактических ракет нерешенный, по сути, вопрос об усилении защищенности российской бронетехники и получении большого количества дешевых высокоточных боеприпасов требует срочных действий, считает человек в оборонной промышленности.