Почему алжирцам не нравится новый план президента

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FAROUK BATICHE / AFP

«Живой мертвец», «фантомный президент», «как стать президентом, не приходя в сознание» – какие только шутки не отпускают СМИ в адрес президента Алжира Абдельазиза Бутефлики, который отсчитал уже четыре срока на посту президента. 13 марта Бутефлика должен был официально стать кандидатом в президенты. Но не станет. «Пятого президентского срока не будет, – гласит его заявление. – Здоровье и возраст позволяют мне исполнить только один долг перед алжирским народом – сделать вклад в основание новой республики» (цитата по агентству APS). В феврале было объявлено, что Бутефлика, который правит уже 20 лет, поборется за пятый срок. А ведь в 2016 г. в конституцию страны была возвращена норма о двух президентских сроках, отмененная в 2008 г. ради третьего срока Бутефлики. Вчитавшись в текст заявления, люди поняли: пятого срока не будет, но и назначенных на 18 апреля выборов – тоже. Вместо этого Бутефлика меняет правительство, как если бы его избрали, и продлевает четвертый срок на неопределенное время, за которое должны быть подготовлены условия для мирной передачи власти и организованы новые выборы.

После заявления президента акции протеста, которые начались в феврале, сменились было народным ликованием, но ненадолго. Во вторник, 12 марта, люди снова вышли на улицы с протестными лозунгами, передают «РИА Новости» со ссылкой на интернет-издание TSA. Среди демонстрантов особенно много молодежи и студентов. У старшего поколения настолько жива память о десятилетней гражданской войне, которую удалось закончить Бутефлике в 2002 г., что оно охотно поддерживает президента и его стабильность, но у молодежи таких воспоминаний нет, а 30% людей до 30 лет не могут найти работу, объясняет ВВС.

Масла в огонь 2 марта подлили известия о срочной госпитализации Бутефлики в Швейцарии в тяжелом состоянии. Но Бутефлика много лет работал дипломатом и не хочет чисто силового сценария. Сначала он заговорил о необходимости диалога с оппозицией. Точнее, не он сам – его представитель зачитал письмо, в котором обещано «усилить разделение властей и повысить <...> роль оппозиции, гарантировать права и свободы» (цитата по ВВС). Потом он обещал, если его переизберут, досрочно сдать полномочия и не участвовать в новых выборах.

Он был красноречивым оратором, а на приемах любил пускаться в пространные рассуждения, вспоминает Le Figaro. Но в 2013 г. у президента случился тяжелый инсульт. С тех пор в личном общении он в основном молчит, с трудом собирая силы для отдельных фраз («Мозг работает, мышление ясное, но тело его больше не слушается», – констатировал один из дипломатов пять лет назад). Лично он в последний раз обращался к нации в 2014 г. из инвалидного кресла, когда победил в очередных президентских выборах – не проведя ни одной встречи с избирателями. (Впрочем, на публике Бутефлика появлялся. То приветствовал иностранных представителей, то открывал станции метро и мечети.)