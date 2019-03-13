Президент внес законопроект о проведении экспертиз подразделениями СКР
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, разрешающий Следственному комитету России (СКР) создание экспертных подразделений и проведение судебных экспертиз. Спустя несколько часов – редкий случай в думской практике – документ был рассмотрен комитетом по безопасности и рекомендован совету Думы для включения в план на апрель.
Законопроект разрешает СКР проводить наиболее распространенные виды технических экспертиз, в том числе строительно-техническую, экспертизы, связанные с оружием, генетическую и почерковедческую экспертизы, экспертизу на полиграфе, финансово-аналитическую и медико-криминалистическую экспертизы. Нет в списке только судебно-медицинской экспертизы. На СКР возлагается и обеспечение законности при экспертизе. Представитель СКР во вторник был недоступен для журналистов.
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