Политика / Власть
Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Следствие и заключения

Президент внес законопроект о проведении экспертиз подразделениями СКР

Юристы сомневаются в независимости этих экспертиз

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, разрешающий Следственному комитету России (СКР) создание экспертных подразделений и проведение судебных экспертиз. Спустя несколько часов – редкий случай в думской практике – документ был рассмотрен комитетом по безопасности и рекомендован совету Думы для включения в план на апрель.

Законопроект разрешает СКР проводить наиболее распространенные виды технических экспертиз, в том числе строительно-техническую, экспертизы, связанные с оружием, генетическую и почерковедческую экспертизы, экспертизу на полиграфе, финансово-аналитическую и медико-криминалистическую экспертизы. Нет в списке только судебно-медицинской экспертизы. На СКР возлагается и обеспечение законности при экспертизе. Представитель СКР во вторник был недоступен для журналистов.

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Комментарии
Archer
08:10 13.03.2019
Хорошее фото. Синий мундир. НКВД. Маятник в ту сторону ускоряется.
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